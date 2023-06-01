01 июня 2023

Прокуратура проверяет челябинский детсад, в котором не уследили за ребенком. Видео

В Челябинске девочка самостоятельно покинула территорию детского сада
© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, игрушки, детский сад
Родители девочки требуют повлиять на руководство дошкольного заведения Фото:

В Челябинске прокуратура начала проверку детского сада, в котором позволили ребенку сбежать домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

«Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что проверка была организована после публикации истории в СМИ. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию садика и вернулась домой. В прокуратуре работают с обращением матери ребенка.

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В Челябинске прокуратура начала проверку детского сада, в котором позволили ребенку сбежать домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. «Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что проверка была организована после публикации истории в СМИ. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию садика и вернулась домой. В прокуратуре работают с обращением матери ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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