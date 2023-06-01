В Челябинске прокуратура начала проверку детского сада, в котором позволили ребенку сбежать домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
«Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Там отметили, что проверка была организована после публикации истории в СМИ. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию садика и вернулась домой. В прокуратуре работают с обращением матери ребенка.
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