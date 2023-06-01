Прокуратура проверяет челябинский детсад, в котором не уследили за ребенком. Видео

В Челябинске девочка самостоятельно покинула территорию детского сада

02 июня 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Родители девочки требуют повлиять на руководство дошкольного заведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске прокуратура начала проверку детского сада, в котором позволили ребенку сбежать домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. «Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что проверка была организована после публикации истории в СМИ. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию садика и вернулась домой. В прокуратуре работают с обращением матери ребенка.

В Челябинске прокуратура начала проверку детского сада, в котором позволили ребенку сбежать домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. «Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что проверка была организована после публикации истории в СМИ. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию садика и вернулась домой. В прокуратуре работают с обращением матери ребенка.