Актер Чадов сфотографировался возле пермского «Счастья». Фото

03 июня 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Арт-объект находится на набережной реки Кама Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский актер театра и кино Алексей Чадов сфотографировался на фоне пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В Перми артист участвует в съемках художественного фильма «Культурная комедия». «А какая набережная в Перми, нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актер на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об Алексее Чадове, который опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Актер рассказал, что снимается в фильме в Перми и хорошо вжился в роль чиновника, которого играет. Актер на набережной реки Камы в Перми Фото: страница Алексея Чадова «Вконтакте»

Российский актер театра и кино Алексей Чадов сфотографировался на фоне пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В Перми артист участвует в съемках художественного фильма «Культурная комедия». «А какая набережная в Перми, нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актер на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об Алексее Чадове, который опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Актер рассказал, что снимается в фильме в Перми и хорошо вжился в роль чиновника, которого играет.