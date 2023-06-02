Арт-объект находится на набережной реки Кама
Российский актер театра и кино Алексей Чадов сфотографировался на фоне пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В Перми артист участвует в съемках художественного фильма «Культурная комедия».
«А какая набережная в Перми, нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актер на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало об Алексее Чадове, который опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Актер рассказал, что снимается в фильме в Перми и хорошо вжился в роль чиновника, которого играет.
Актер на набережной реки Камы в Перми
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