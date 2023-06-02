02 июня 2023
01 июня 2023

Актер Чадов сфотографировался возле пермского «Счастья». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, арт объект счастье не за горами
Арт-объект находится на набережной реки Кама Фото:

Российский актер театра и кино Алексей Чадов сфотографировался на фоне пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В Перми артист участвует в съемках художественного фильма «Культурная комедия».

«А какая набережная в Перми, нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актер на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало об Алексее Чадове, который опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Актер рассказал, что снимается в фильме в Перми и хорошо вжился в роль чиновника, которого играет.

Актер на набережной реки Камы в Перми
Актер на набережной реки Камы в Перми
Фото:

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Российский актер театра и кино Алексей Чадов сфотографировался на фоне пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. В Перми артист участвует в съемках художественного фильма «Культурная комедия». «А какая набережная в Перми, нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актер на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об Алексее Чадове, который опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Актер рассказал, что снимается в фильме в Перми и хорошо вжился в роль чиновника, которого играет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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