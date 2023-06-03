03 июня 2023
02 июня 2023

Тюменский фермер пренебрегает правилами пожарной безопасности из-за своих животных. Видео

Тюменский фермер разжигает огонь, чтобы защитить животных от комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, ферма, корова, животноводство, сельское хозяйство
Мужчина разжигал дымокуры, чтобы защитить животных от летающих насекомых Фото:

Фермер из села Успенка (Тюменский район) не соблюдает правила пожарной безопасности из-за желания защитить свой скот от назойливых насекомых. Об этом сообщают в противопожарной службе Тюменской области.

«Тюменский фермер в целях защиты животных от комаров, паутов и мошек разжигает дымокуры и не соблюдает меры пожарной безопасности», — рассказала в telegram-канале противопожарная служба. Информацию об этом передали главе администрации для того, чтобы принять административные меры в отношении граждан нарушающих режим ОПР.

В Тюменской области с 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за пожаров. Также отметили, что отмена режима ЧС не означает отмену запретов, которые действуют для граждан в целях предотвращения возникновения пожаров. В частности, посещать леса все еще будет нельзя, как и разводить открытый огонь.

Фото:

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Фермер из села Успенка (Тюменский район) не соблюдает правила пожарной безопасности из-за желания защитить свой скот от назойливых насекомых. Об этом сообщают в противопожарной службе Тюменской области. «Тюменский фермер в целях защиты животных от комаров, паутов и мошек разжигает дымокуры и не соблюдает меры пожарной безопасности», — рассказала в telegram-канале противопожарная служба. Информацию об этом передали главе администрации для того, чтобы принять административные меры в отношении граждан нарушающих режим ОПР. В Тюменской области с 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за пожаров. Также отметили, что отмена режима ЧС не означает отмену запретов, которые действуют для граждан в целях предотвращения возникновения пожаров. В частности, посещать леса все еще будет нельзя, как и разводить открытый огонь.
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