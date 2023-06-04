04 июня 2023

Челябинец утонул во время купания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купание, лето, жара, утопающий, руки вверх, плавание, водоем, безопасность на воде, тонет
Мужчина купался в Увельке Фото:

В реке Увелька Челябинской области мужчина утонул во время купания. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело было доставлено на берег.

«На теле мужчины не имелось следов насильственной смерти. Скорее всего, он утонул при купании», — рассказал источник.

По данным URA.RU мужчина ушел купаться возле села Варламово. На момент гибели ему было 39 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В регионе продолжается 30-градусная жара. Многие жители спасаются от зноя у водоемов. Спасатели предупреждают об опасностях во время купания и просят жителей быть аккуратнее.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В реке Увелька Челябинской области мужчина утонул во время купания. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело было доставлено на берег. «На теле мужчины не имелось следов насильственной смерти. Скорее всего, он утонул при купании», — рассказал источник. По данным URA.RU мужчина ушел купаться возле села Варламово. На момент гибели ему было 39 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В регионе продолжается 30-градусная жара. Многие жители спасаются от зноя у водоемов. Спасатели предупреждают об опасностях во время купания и просят жителей быть аккуратнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...