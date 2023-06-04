Челябинец утонул во время купания

В реке Увелька Челябинской области мужчина утонул во время купания. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело было доставлено на берег.
«На теле мужчины не имелось следов насильственной смерти. Скорее всего, он утонул при купании», — рассказал источник.
По данным URA.RU мужчина ушел купаться возле села Варламово. На момент гибели ему было 39 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
В регионе продолжается 30-градусная жара. Многие жители спасаются от зноя у водоемов. Спасатели предупреждают об опасностях во время купания и просят жителей быть аккуратнее.
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