Челябинец утонул во время купания

Мужчина купался в Увельке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В реке Увелька Челябинской области мужчина утонул во время купания. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело было доставлено на берег.

«На теле мужчины не имелось следов насильственной смерти. Скорее всего, он утонул при купании», — рассказал источник.

По данным URA.RU мужчина ушел купаться возле села Варламово. На момент гибели ему было 39 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В регионе продолжается 30-градусная жара. Многие жители спасаются от зноя у водоемов. Спасатели предупреждают об опасностях во время купания и просят жителей быть аккуратнее.