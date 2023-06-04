Челябинца приговорили к пожизненному сроку за убийство знакомой пенсионерки

05 июня 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Мужчину пожизненно отправили в колонию особого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мужчину, убившему знакомую пенсионерку, а после обокравшего ее квартиру, приговорили к пожизненному сроку заключения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, данная мера наказания была определена с учетом рецидива преступления. «Суд с учетом особо опасного рецидива (ранее отбывал наказание за убийства) назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников (сын, дочь, внучка) о возмещении причиненного морального вреда на сумму 6,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина попытался ограбить квартиру женщины. Когда она попросила его это не делать, несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой. После чего он принялся колотить пенсионерку скалкой, руками и ногами. От полученных травм она скончалась, а осужденный обчистил квартиру.

В Челябинске мужчину, убившему знакомую пенсионерку, а после обокравшего ее квартиру, приговорили к пожизненному сроку заключения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, данная мера наказания была определена с учетом рецидива преступления. «Суд с учетом особо опасного рецидива (ранее отбывал наказание за убийства) назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников (сын, дочь, внучка) о возмещении причиненного морального вреда на сумму 6,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина попытался ограбить квартиру женщины. Когда она попросила его это не делать, несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой. После чего он принялся колотить пенсионерку скалкой, руками и ногами. От полученных травм она скончалась, а осужденный обчистил квартиру.