Челябинца приговорили к пожизненному сроку за убийство знакомой пенсионерки

В Челябинске мужчину, убившему знакомую пенсионерку, а после обокравшего ее квартиру, приговорили к пожизненному сроку заключения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, данная мера наказания была определена с учетом рецидива преступления.
«Суд с учетом особо опасного рецидива (ранее отбывал наказание за убийства) назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников (сын, дочь, внучка) о возмещении причиненного морального вреда на сумму 6,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина попытался ограбить квартиру женщины. Когда она попросила его это не делать, несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой. После чего он принялся колотить пенсионерку скалкой, руками и ногами. От полученных травм она скончалась, а осужденный обчистил квартиру.
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