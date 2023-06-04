Пермскому бизнесмену незаконно увеличили счет за электричество в 8 раз

05 июня 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры стоимость электроэнергии снизилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Пермэнергосбыт» выставило пермскому предпринимателю завышенный счет за потребление электроэнергии. Поставщик коммунальных услуг пытался заставить бизнесмена оплатить стоимость услуг, в 8 раз превышающую стоимость электричества за предыдущие периоды, сообщает сайт прокуратуры Пермского края. «Однако, несмотря на фактическое потребление энергии, а также определенного законодательством порядка применения в таком случае данных расчетного периода предыдущего года, сетевая организация выставила счет на сумму в 8 раз превышающую размер предыдущих показателей», — говорится на сайте. После вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет стоимости коммунальных услуг. Как установили в прокуратуре, предприниматель не вовремя отправил показания за потребленную электроэнергию. Из-за этого в «Пермэнергосбыт» были отправлены фото счетчиков, а позже пермяку пришел огромный счет за свет. После обращения бизнесмена в прокуратуру сумму оплаты изменили, а к ответственности привлеки должностное лицо.

«Пермэнергосбыт» выставило пермскому предпринимателю завышенный счет за потребление электроэнергии. Поставщик коммунальных услуг пытался заставить бизнесмена оплатить стоимость услуг, в 8 раз превышающую стоимость электричества за предыдущие периоды, сообщает сайт прокуратуры Пермского края. «Однако, несмотря на фактическое потребление энергии, а также определенного законодательством порядка применения в таком случае данных расчетного периода предыдущего года, сетевая организация выставила счет на сумму в 8 раз превышающую размер предыдущих показателей», — говорится на сайте. После вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет стоимости коммунальных услуг. Как установили в прокуратуре, предприниматель не вовремя отправил показания за потребленную электроэнергию. Из-за этого в «Пермэнергосбыт» были отправлены фото счетчиков, а позже пермяку пришел огромный счет за свет. После обращения бизнесмена в прокуратуру сумму оплаты изменили, а к ответственности привлеки должностное лицо.