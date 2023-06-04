Пермскому бизнесмену незаконно увеличили счет за электричество в 8 раз

«Пермэнергосбыт» выставило пермскому предпринимателю завышенный счет за потребление электроэнергии. Поставщик коммунальных услуг пытался заставить бизнесмена оплатить стоимость услуг, в 8 раз превышающую стоимость электричества за предыдущие периоды, сообщает сайт прокуратуры Пермского края.
«Однако, несмотря на фактическое потребление энергии, а также определенного законодательством порядка применения в таком случае данных расчетного периода предыдущего года, сетевая организация выставила счет на сумму в 8 раз превышающую размер предыдущих показателей», — говорится на сайте. После вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет стоимости коммунальных услуг.
Как установили в прокуратуре, предприниматель не вовремя отправил показания за потребленную электроэнергию. Из-за этого в «Пермэнергосбыт» были отправлены фото счетчиков, а позже пермяку пришел огромный счет за свет. После обращения бизнесмена в прокуратуру сумму оплаты изменили, а к ответственности привлеки должностное лицо.
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