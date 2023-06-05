05 июня 2023

Челябинцы устроили танцы в шахте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция балетов "Венгерские танцы" и "Sextus Propertius" в Оперном театре. Екатеринбург, балет
Перформанс в шахте связи приурочили к выходу фильма о танцорах Фото:

Компания «Ростелеком» из Челябинской области устроила перформанс с танцами в шахте связи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера, событие приурочили к выходу сериала «Балет» (18+).

«Челябинская балерина станцевала на объектах связи „Ростелекома“. Перформанс организовали у здания провайдера с популярным граффити „Цифровой Давид“ на Комсомольском проспекте, 55», — рассказали URA.RU в Ростелекоме.

Психологическая драма, созданная совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студией», будет выходить в рамках видеосервиса Wink. Номер представили артисты челябинского театра танца «Эхо». Танцоры показали вариацию из сериала. Тем самым сообщество поддержало флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Главную роль в фильме исполнила российский хореограф Алла Сигалова. Режиссером-постановщиком выступил Евгений Сангаджиев, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Увидеть кинопроект зрители смогут с помощью услуги интерактивного телевидения. Как отметил директор челябинского филиала вендора Евгений Макагонов, в первом полугодии 2023 года жители региона продемонстрировали рост интереса к возможностям интерактивного ТВ в размере 20% к тому же периоду 2022 года.

Для танца артисты спустились в шахту здания на Комсомольском проспекте, 55
Для танца артисты спустились в шахту здания на Комсомольском проспекте, 55
Фото:
Танцоры исполнили вариацию из сериала «Балет»
Танцоры исполнили вариацию из сериала «Балет»
Фото:
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Компания «Ростелеком» из Челябинской области устроила перформанс с танцами в шахте связи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера, событие приурочили к выходу сериала «Балет» (18+). «Челябинская балерина станцевала на объектах связи „Ростелекома“. Перформанс организовали у здания провайдера с популярным граффити „Цифровой Давид“ на Комсомольском проспекте, 55», — рассказали URA.RU в Ростелекоме. Психологическая драма, созданная совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студией», будет выходить в рамках видеосервиса Wink. Номер представили артисты челябинского театра танца «Эхо». Танцоры показали вариацию из сериала. Тем самым сообщество поддержало флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Главную роль в фильме исполнила российский хореограф Алла Сигалова. Режиссером-постановщиком выступил Евгений Сангаджиев, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Увидеть кинопроект зрители смогут с помощью услуги интерактивного телевидения. Как отметил директор челябинского филиала вендора Евгений Макагонов, в первом полугодии 2023 года жители региона продемонстрировали рост интереса к возможностям интерактивного ТВ в размере 20% к тому же периоду 2022 года.
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