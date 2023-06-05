В Челябинске прокуратура проверила площадку, на которой ребенок сломал ногу

06 июня 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

По результатам проверки возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске прокуратура провела проверку детской площадки, расположенной в Саду Победы, на которой ребенок сломал ногу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. «Проведена проверка о получении ребенком травмы после падения с детской горки. В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. После падения ребенок был доставлен в больницу. Там у него выявили перелом ноги. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование поставлено в прокуратуре на контроль.

В Челябинске прокуратура провела проверку детской площадки, расположенной в Саду Победы, на которой ребенок сломал ногу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. «Проведена проверка о получении ребенком травмы после падения с детской горки. В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. После падения ребенок был доставлен в больницу. Там у него выявили перелом ноги. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование поставлено в прокуратуре на контроль.