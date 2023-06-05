05 июня 2023

В Челябинске прокуратура проверила площадку, на которой ребенок сломал ногу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков мера пресечения суд Челябинск, уголовный кодекс
По результатам проверки возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске прокуратура провела проверку детской площадки, расположенной в Саду Победы, на которой ребенок сломал ногу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело.

«Проведена проверка о получении ребенком травмы после падения с детской горки. В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

После падения ребенок был доставлен в больницу. Там у него выявили перелом ноги. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование поставлено в прокуратуре на контроль.

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В Челябинске прокуратура провела проверку детской площадки, расположенной в Саду Победы, на которой ребенок сломал ногу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. «Проведена проверка о получении ребенком травмы после падения с детской горки. В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. После падения ребенок был доставлен в больницу. Там у него выявили перелом ноги. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование поставлено в прокуратуре на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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