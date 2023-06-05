05 июня 2023

В Перми назначили дату суда над статусным чиновником

Замглавы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева начнут судить 8 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над пермским стрелком. Пермь, заключенные, осужденный, преступление, полиция, суд
Дело начнут рассматривать в суде 8 июня Фото:

Дело о превышении полномочий в отношении первого замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева Перми начнут рассматривать в суде 8 июня. Информация об этом появилась на сайте Дзержинского районного суда.

«Ракинцев Николай Иванович — ст. 286 ч.1 УК РФ. Дата: 8 июня. Время слушания: 10:00», — говорится в картотеке суда.

Как считает следствие, бывший чиновник незаконно лишил местную управляющую компанию средств на благоустройство дома. УК отказалась заключать договор на обслуживание территории вокруг дома с определенным подрядчиком. После этого Ракинцев исключил компанию из списка получателей субсидии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», тем самым нарушив права граждан. Замглавы района был задержан в декабре 2022 года и помещен под домашний арест.

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Дело о превышении полномочий в отношении первого замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева Перми начнут рассматривать в суде 8 июня. Информация об этом появилась на сайте Дзержинского районного суда. «Ракинцев Николай Иванович — ст. 286 ч.1 УК РФ. Дата: 8 июня. Время слушания: 10:00», — говорится в картотеке суда. Как считает следствие, бывший чиновник незаконно лишил местную управляющую компанию средств на благоустройство дома. УК отказалась заключать договор на обслуживание территории вокруг дома с определенным подрядчиком. После этого Ракинцев исключил компанию из списка получателей субсидии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», тем самым нарушив права граждан. Замглавы района был задержан в декабре 2022 года и помещен под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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