05 июня 2023

В челябинской деревне появилось озеро из фекалий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Южная аэрационная станция. Екатеринбург, утилизация, ассенизаторская машина, отходы жизнедеятельности, ассенизатор, жидкие бытовые отходы, ассенизация
Ассенизаторы, привозящие в лес отходы, были замечены без госномеров Фото:

В Ильино Красноармейском районе (Челябинская область) незаконно слитые фекалии образовали озеро в лесу. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Жители Ильино прислали кадры, на которых ассенизатор заезжает в лес, слить нечистоты. По словам людей, фекалии здесь выливают уже несколько нет. Накопилось целое озеро! Запах стоит — сами понимаете какой», — рассказал URA.RU Рыжий.

На видео мужчина показал новую опушку, куда сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО). Заезжая в лес, водители ассинезаторов снимают госномера. Руководитель регисполкома отметил, что нарушители знают о запрете сливать ЖБО не в очистные сооружения. ОНФ обратились в природоохранные ведомства и ГИБДД. Сотрудников инспекции просят провести рейд по ассенизаторским машинам.

«Информация и жалобы о сливе ЖБО на грунт не поступали. Мы свяжемся с Народным фронтом и проведем проверку», — заявил URA.RU замглавы Красноармейского райна по строительству и ЖКХ Олег Диндиберин.

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В Ильино Красноармейском районе (Челябинская область) незаконно слитые фекалии образовали озеро в лесу. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Жители Ильино прислали кадры, на которых ассенизатор заезжает в лес, слить нечистоты. По словам людей, фекалии здесь выливают уже несколько нет. Накопилось целое озеро! Запах стоит — сами понимаете какой», — рассказал URA.RU Рыжий. На видео мужчина показал новую опушку, куда сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО). Заезжая в лес, водители ассинезаторов снимают госномера. Руководитель регисполкома отметил, что нарушители знают о запрете сливать ЖБО не в очистные сооружения. ОНФ обратились в природоохранные ведомства и ГИБДД. Сотрудников инспекции просят провести рейд по ассенизаторским машинам. «Информация и жалобы о сливе ЖБО на грунт не поступали. Мы свяжемся с Народным фронтом и проведем проверку», — заявил URA.RU замглавы Красноармейского райна по строительству и ЖКХ Олег Диндиберин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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