В челябинской деревне появилось озеро из фекалий. Видео

06 июня 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Ассенизаторы, привозящие в лес отходы, были замечены без госномеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ильино Красноармейском районе (Челябинская область) незаконно слитые фекалии образовали озеро в лесу. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Жители Ильино прислали кадры, на которых ассенизатор заезжает в лес, слить нечистоты. По словам людей, фекалии здесь выливают уже несколько нет. Накопилось целое озеро! Запах стоит — сами понимаете какой», — рассказал URA.RU Рыжий. На видео мужчина показал новую опушку, куда сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО). Заезжая в лес, водители ассинезаторов снимают госномера. Руководитель регисполкома отметил, что нарушители знают о запрете сливать ЖБО не в очистные сооружения. ОНФ обратились в природоохранные ведомства и ГИБДД. Сотрудников инспекции просят провести рейд по ассенизаторским машинам. «Информация и жалобы о сливе ЖБО на грунт не поступали. Мы свяжемся с Народным фронтом и проведем проверку», — заявил URA.RU замглавы Красноармейского райна по строительству и ЖКХ Олег Диндиберин.

В Ильино Красноармейском районе (Челябинская область) незаконно слитые фекалии образовали озеро в лесу. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Жители Ильино прислали кадры, на которых ассенизатор заезжает в лес, слить нечистоты. По словам людей, фекалии здесь выливают уже несколько нет. Накопилось целое озеро! Запах стоит — сами понимаете какой», — рассказал URA.RU Рыжий. На видео мужчина показал новую опушку, куда сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО). Заезжая в лес, водители ассинезаторов снимают госномера. Руководитель регисполкома отметил, что нарушители знают о запрете сливать ЖБО не в очистные сооружения. ОНФ обратились в природоохранные ведомства и ГИБДД. Сотрудников инспекции просят провести рейд по ассенизаторским машинам. «Информация и жалобы о сливе ЖБО на грунт не поступали. Мы свяжемся с Народным фронтом и проведем проверку», — заявил URA.RU замглавы Красноармейского райна по строительству и ЖКХ Олег Диндиберин.