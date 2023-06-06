06 июня 2023

Тюменский фермер обманул правительство на сотни тысяч рублей

Фермер из Тюменского района обвиняется в мошенничестве при получении субсидии
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, фермер, пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство зерна, земледелие
Фермер из Сладковского района обвиняется в мошенничестве при получении субсидии Фото:

Руководителя сельхозкооператива из Сладковского района Тюменской области обвиняют в мошенничестве при получении субсидии для сельхозпроизводителей. Он украл у правительства региона более 120 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«Обвиняемый при подготовке документов в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области с целью получения субсидии организовал включение в них заведомо ложных сведений об объеме мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах населения. В результате преступных действий похищена часть средств предоставленной субсидии в сумме 123,4 тысяч рублей», — сказано в публикации прокуратуры.

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Руководителя сельхозкооператива из Сладковского района Тюменской области обвиняют в мошенничестве при получении субсидии для сельхозпроизводителей. Он украл у правительства региона более 120 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. «Обвиняемый при подготовке документов в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области с целью получения субсидии организовал включение в них заведомо ложных сведений об объеме мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах населения. В результате преступных действий похищена часть средств предоставленной субсидии в сумме 123,4 тысяч рублей», — сказано в публикации прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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