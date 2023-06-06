Тюменский фермер обманул правительство на сотни тысяч рублей

Фермер из Тюменского района обвиняется в мошенничестве при получении субсидии

Фермер из Сладковского района обвиняется в мошенничестве при получении субсидии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителя сельхозкооператива из Сладковского района Тюменской области обвиняют в мошенничестве при получении субсидии для сельхозпроизводителей. Он украл у правительства региона более 120 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«Обвиняемый при подготовке документов в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области с целью получения субсидии организовал включение в них заведомо ложных сведений об объеме мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах населения. В результате преступных действий похищена часть средств предоставленной субсидии в сумме 123,4 тысяч рублей», — сказано в публикации прокуратуры.