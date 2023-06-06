Природнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных цветах. Фото

Природнадзор: в ХМАО зацвел ядовитый багульник

07 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Ядовитый цветок растет на болотах и в заболоченных лесах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природнадзор предупредил жителей ХМАО о том, что в лесах и на болотах округа зацвел багульник. Telegram-канал ведомства сообщил, что внешне безобидный цветок опасен для здоровья людей и животных. «Багульник болотный растет на моховых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах, на лиственничных марях совместно с кустарниковыми березами и голубикой, часто образует обширные заросли с преобладанием в растительном покрове. Растение ядовито для животных и людей», — указано в публикации. Запах багульника вызывает головокружение, головную боль и рвоту. В жаркие солнечные дни действие ядовитых эфирных масел, которые содержатся в пыльце растения, усиливается. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных растений. Непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением. Багульник болотный Группа «Природнадзор Югры», социальная сеть «ВКонтакте»

Природнадзор предупредил жителей ХМАО о том, что в лесах и на болотах округа зацвел багульник. Telegram-канал ведомства сообщил, что внешне безобидный цветок опасен для здоровья людей и животных. «Багульник болотный растет на моховых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах, на лиственничных марях совместно с кустарниковыми березами и голубикой, часто образует обширные заросли с преобладанием в растительном покрове. Растение ядовито для животных и людей», — указано в публикации. Запах багульника вызывает головокружение, головную боль и рвоту. В жаркие солнечные дни действие ядовитых эфирных масел, которые содержатся в пыльце растения, усиливается. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных растений. Непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением.