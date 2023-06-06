06 июня 2023

Природнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных цветах. Фото

Природнадзор: в ХМАО зацвел ядовитый багульник
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., болото
Ядовитый цветок растет на болотах и в заболоченных лесах Фото:

Природнадзор предупредил жителей ХМАО о том, что в лесах и на болотах округа зацвел багульник. Telegram-канал ведомства сообщил, что внешне безобидный цветок опасен для здоровья людей и животных.

«Багульник болотный растет на моховых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах, на лиственничных марях совместно с кустарниковыми березами и голубикой, часто образует обширные заросли с преобладанием в растительном покрове. Растение ядовито для животных и людей», — указано в публикации.

Запах багульника вызывает головокружение, головную боль и рвоту. В жаркие солнечные дни действие ядовитых эфирных масел, которые содержатся в пыльце растения, усиливается.

Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных растений. Непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением.

Багульник болотный
Багульник болотный

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Природнадзор предупредил жителей ХМАО о том, что в лесах и на болотах округа зацвел багульник. Telegram-канал ведомства сообщил, что внешне безобидный цветок опасен для здоровья людей и животных. «Багульник болотный растет на моховых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах, на лиственничных марях совместно с кустарниковыми березами и голубикой, часто образует обширные заросли с преобладанием в растительном покрове. Растение ядовито для животных и людей», — указано в публикации. Запах багульника вызывает головокружение, головную боль и рвоту. В жаркие солнечные дни действие ядовитых эфирных масел, которые содержатся в пыльце растения, усиливается. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных растений. Непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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