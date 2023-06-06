06 июня 2023

Махонин проверил мост, на который в соцсетях жаловались жители Прикамья

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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, махонин дмитрий
Махонин проверил ремонт моста в Березовском округе Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проверил мост в Березовском округе, на который жаловались жители в соцсетях. Об этом глава края написал в своем telegram-канале.

Проверил, как отремонтировали мост через реку Шаква. Было много вопросов от местных жителей в соцсетях по его состоянию. Помогли округу с финансированием, чтобы завершить работы как можно скорее», — сообщил Махонин.

По словам Махонина, удалось договориться с главой Березовского округа, чтобы дорожные вопросы решались заранее. Губернатор Прикамья подчеркнул в посте, что уже определились с планами и конкретными объектами по ремонту дорог на этот и следующий год.

Ранее URA.RU писало, что на севере Пермского края ремонтировали мост через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино. В этом поселке родился губернатор региона Дмитрий Махонин.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проверил мост в Березовском округе, на который жаловались жители в соцсетях. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. Проверил, как отремонтировали мост через реку Шаква. Было много вопросов от местных жителей в соцсетях по его состоянию. Помогли округу с финансированием, чтобы завершить работы как можно скорее», — сообщил Махонин. По словам Махонина, удалось договориться с главой Березовского округа, чтобы дорожные вопросы решались заранее. Губернатор Прикамья подчеркнул в посте, что уже определились с планами и конкретными объектами по ремонту дорог на этот и следующий год. Ранее URA.RU писало, что на севере Пермского края ремонтировали мост через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино. В этом поселке родился губернатор региона Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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