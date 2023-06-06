Махонин проверил мост, на который в соцсетях жаловались жители Прикамья

07 июня 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Махонин проверил ремонт моста в Березовском округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проверил мост в Березовском округе, на который жаловались жители в соцсетях. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. Проверил, как отремонтировали мост через реку Шаква. Было много вопросов от местных жителей в соцсетях по его состоянию. Помогли округу с финансированием, чтобы завершить работы как можно скорее», — сообщил Махонин. По словам Махонина, удалось договориться с главой Березовского округа, чтобы дорожные вопросы решались заранее. Губернатор Прикамья подчеркнул в посте, что уже определились с планами и конкретными объектами по ремонту дорог на этот и следующий год. Ранее URA.RU писало, что на севере Пермского края ремонтировали мост через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино. В этом поселке родился губернатор региона Дмитрий Махонин.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проверил мост в Березовском округе, на который жаловались жители в соцсетях. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. Проверил, как отремонтировали мост через реку Шаква. Было много вопросов от местных жителей в соцсетях по его состоянию. Помогли округу с финансированием, чтобы завершить работы как можно скорее», — сообщил Махонин. По словам Махонина, удалось договориться с главой Березовского округа, чтобы дорожные вопросы решались заранее. Губернатор Прикамья подчеркнул в посте, что уже определились с планами и конкретными объектами по ремонту дорог на этот и следующий год. Ранее URA.RU писало, что на севере Пермского края ремонтировали мост через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино. В этом поселке родился губернатор региона Дмитрий Махонин.