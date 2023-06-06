Махонин проверил мост, на который в соцсетях жаловались жители Прикамья

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проверил мост в Березовском округе, на который жаловались жители в соцсетях. Об этом глава края написал в своем telegram-канале.
Проверил, как отремонтировали мост через реку Шаква. Было много вопросов от местных жителей в соцсетях по его состоянию. Помогли округу с финансированием, чтобы завершить работы как можно скорее», — сообщил Махонин.
По словам Махонина, удалось договориться с главой Березовского округа, чтобы дорожные вопросы решались заранее. Губернатор Прикамья подчеркнул в посте, что уже определились с планами и конкретными объектами по ремонту дорог на этот и следующий год.
Ранее URA.RU писало, что на севере Пермского края ремонтировали мост через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино. В этом поселке родился губернатор региона Дмитрий Махонин.
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