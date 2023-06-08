Челябинский губернатор раскрыл действия властей в ходе подростковых межнациональных конфликтов. Фото

Челябинский губернатор выступил в Тюмени на совещании по реализации нацполитики
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что расходы на реализацию нацполитики в регионе удвоились Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 июня раскрыл действия властей при резонансных инцидентах с участием подростков разных национальностей. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер выступил на окружном совещании по вопросам государственной нацполитики в Тюмени.

«Алексей Текслер подчеркнул оперативное реагирование властей на происшествия. Власти давали корректную информацию о расследовании, встречались и обсуждали ситуацию с диаспорами, усилили работу всех профильных ведомств», — отметила пресс-служба губернатора.

Перечисленные меры не исчерпали список предпринятых усилий. Региональные власти взаимодействовали с молодыми, иностранцами, национально-культурными объединениями, СМИ, правоохранительными органами. Текслер подчеркнул, что за два последних года в области финансирование мероприятий в рамках национальной политики удвоили. Правительство области предоставляет муниципалитетам средства на реализацию их собственных программ.

Отдельно Текслер коснулся вопроса работы с некоммерческим сектором. Губернатор заявил, что учрежден специальный грантовый конкурс для этнокультурных и религиозных некоммерческих организаций. Гранты выдают тем НКО, кто участвует в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям новых субъектов страны.

Резонансное убийство челябинского подростка в Челябинске произошло в ночь на 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». После трагедии силовики массово проверяли мигрантов, фигуранты разыгравшихся событий арестованы.

На совещание в Тюмени собрались представители администрации президента, профильных ведомств, губернаторы
На совещание в Тюмени собрались представители администрации президента, профильных ведомств, губернаторы
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Собравшиеся обсудили лучшие практики и планы на будущее
Собравшиеся обсудили лучшие практики и планы на будущее
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Одним из участников мероприятия стал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев
Одним из участников мероприятия стал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев
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Губернатор Алексей Текслер рассказал об учреждении грантового конкурса для этнокультурных и религиозных НКО
Губернатор Алексей Текслер рассказал об учреждении грантового конкурса для этнокультурных и религиозных НКО
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Ряд мероприятий в Челябинской области проводится с участием традиционных конфессий и социальных партнеров
Ряд мероприятий в Челябинской области проводится с участием традиционных конфессий и социальных партнеров
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 июня раскрыл действия властей при резонансных инцидентах с участием подростков разных национальностей. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер выступил на окружном совещании по вопросам государственной нацполитики в Тюмени. «Алексей Текслер подчеркнул оперативное реагирование властей на происшествия. Власти давали корректную информацию о расследовании, встречались и обсуждали ситуацию с диаспорами, усилили работу всех профильных ведомств», — отметила пресс-служба губернатора. Перечисленные меры не исчерпали список предпринятых усилий. Региональные власти взаимодействовали с молодыми, иностранцами, национально-культурными объединениями, СМИ, правоохранительными органами. Текслер подчеркнул, что за два последних года в области финансирование мероприятий в рамках национальной политики удвоили. Правительство области предоставляет муниципалитетам средства на реализацию их собственных программ. Отдельно Текслер коснулся вопроса работы с некоммерческим сектором. Губернатор заявил, что учрежден специальный грантовый конкурс для этнокультурных и религиозных некоммерческих организаций. Гранты выдают тем НКО, кто участвует в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям новых субъектов страны. Резонансное убийство челябинского подростка в Челябинске произошло в ночь на 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». После трагедии силовики массово проверяли мигрантов, фигуранты разыгравшихся событий арестованы.
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