Челябинский губернатор выступил в Тюмени на совещании по реализации нацполитики

Алексей Текслер заявил, что расходы на реализацию нацполитики в регионе удвоились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 июня раскрыл действия властей при резонансных инцидентах с участием подростков разных национальностей. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер выступил на окружном совещании по вопросам государственной нацполитики в Тюмени.

«Алексей Текслер подчеркнул оперативное реагирование властей на происшествия. Власти давали корректную информацию о расследовании, встречались и обсуждали ситуацию с диаспорами, усилили работу всех профильных ведомств», — отметила пресс-служба губернатора.

Перечисленные меры не исчерпали список предпринятых усилий. Региональные власти взаимодействовали с молодыми, иностранцами, национально-культурными объединениями, СМИ, правоохранительными органами. Текслер подчеркнул, что за два последних года в области финансирование мероприятий в рамках национальной политики удвоили. Правительство области предоставляет муниципалитетам средства на реализацию их собственных программ.

Отдельно Текслер коснулся вопроса работы с некоммерческим сектором. Губернатор заявил, что учрежден специальный грантовый конкурс для этнокультурных и религиозных некоммерческих организаций. Гранты выдают тем НКО, кто участвует в сборе гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям новых субъектов страны.

Резонансное убийство челябинского подростка в Челябинске произошло в ночь на 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». После трагедии силовики массово проверяли мигрантов, фигуранты разыгравшихся событий арестованы.

На совещание в Тюмени собрались представители администрации президента, профильных ведомств, губернаторы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Собравшиеся обсудили лучшие практики и планы на будущее Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Одним из участников мероприятия стал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер рассказал об учреждении грантового конкурса для этнокультурных и религиозных НКО Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Ряд мероприятий в Челябинской области проводится с участием традиционных конфессий и социальных партнеров Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области