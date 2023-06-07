Власти отреагировали на обвинения в намеренном подъеме воды на Каховской ГЭС

Владимир Рогов: Россия не могла намеренно поднять уровень воды на Каховской ГЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., плотина, пороги, большая сатка
Причиной повышения уровня воды на Каховской ГЭС была непогода (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Об этом рассказал URA.RU член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

В социальных сетях начали появляться сведения о том, что российская сторона якобы умышленно подняла уровень воды в водохранилище до рекордных 17,5 метров и не открыла ворота перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Но эта информация не соответствует действительности. «Российская сторона физически не могла намеренно поднять уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС, потому что под российским контролем не находится ни одна из гидроэлектростанций Днепровского каскада ГЭС. Все в руках режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Владимир Рогов.

Уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС достиг критической отметки в начале мая 2023 года.
Уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС достиг критической отметки в начале мая 2023 года.

По его словам, реальной причиной повышения уровня воды в водохранилище до критической отметки, которая была зафиксирована в начале мая, стали продолжительные дожди. По данным агентства Hydroweb, уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС начал подниматься еще с февраля 2023 года и достиг критической отметки в начале мая 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС разрушили Вооруженные силы Украины. Это подтвердил мэр города Владимир Леонтьев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Об этом рассказал URA.RU член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В социальных сетях начали появляться сведения о том, что российская сторона якобы умышленно подняла уровень воды в водохранилище до рекордных 17,5 метров и не открыла ворота перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Но эта информация не соответствует действительности. «Российская сторона физически не могла намеренно поднять уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС, потому что под российским контролем не находится ни одна из гидроэлектростанций Днепровского каскада ГЭС. Все в руках режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Владимир Рогов. По его словам, реальной причиной повышения уровня воды в водохранилище до критической отметки, которая была зафиксирована в начале мая, стали продолжительные дожди. По данным агентства Hydroweb, уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС начал подниматься еще с февраля 2023 года и достиг критической отметки в начале мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС разрушили Вооруженные силы Украины. Это подтвердил мэр города Владимир Леонтьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...