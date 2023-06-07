Власти отреагировали на обвинения в намеренном подъеме воды на Каховской ГЭС

Владимир Рогов: Россия не могла намеренно поднять уровень воды на Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Причиной повышения уровня воды на Каховской ГЭС была непогода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Об этом рассказал URA.RU член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В социальных сетях начали появляться сведения о том, что российская сторона якобы умышленно подняла уровень воды в водохранилище до рекордных 17,5 метров и не открыла ворота перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Но эта информация не соответствует действительности. «Российская сторона физически не могла намеренно поднять уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС, потому что под российским контролем не находится ни одна из гидроэлектростанций Днепровского каскада ГЭС. Все в руках режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Владимир Рогов. Уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС достиг критической отметки в начале мая 2023 года. Скрин с сайта французского спутникового мониторингового агентства Hydroweb По его словам, реальной причиной повышения уровня воды в водохранилище до критической отметки, которая была зафиксирована в начале мая, стали продолжительные дожди. По данным агентства Hydroweb, уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС начал подниматься еще с февраля 2023 года и достиг критической отметки в начале мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС разрушили Вооруженные силы Украины. Это подтвердил мэр города Владимир Леонтьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Об этом рассказал URA.RU член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В социальных сетях начали появляться сведения о том, что российская сторона якобы умышленно подняла уровень воды в водохранилище до рекордных 17,5 метров и не открыла ворота перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Но эта информация не соответствует действительности. «Российская сторона физически не могла намеренно поднять уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС, потому что под российским контролем не находится ни одна из гидроэлектростанций Днепровского каскада ГЭС. Все в руках режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Владимир Рогов. По его словам, реальной причиной повышения уровня воды в водохранилище до критической отметки, которая была зафиксирована в начале мая, стали продолжительные дожди. По данным агентства Hydroweb, уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС начал подниматься еще с февраля 2023 года и достиг критической отметки в начале мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС разрушили Вооруженные силы Украины. Это подтвердил мэр города Владимир Леонтьев.