В микрорайонах Кургана построят спортзал и клуб настольных игр

В микрорайоне Заозерный появится клуб настольных игр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заозерном микрорайоне Кургана построят клуб настольных игр, а в Теплом Стане — спортивный зал. Информация об этом размещена на сайте мэрии города.

«ООО „Парк“. Разрешение на строительство здания спортивного клуба — настольных игр. Адрес город Курган, Заозерный микрорайон 6а, № 30», — указано в документации горадминистрации. По данным кадастровой карты, площадь участка составляет более трех тысяч квадратных метров.

В микрорайоне Теплый Стан на улице 3-я Болдинская появится спортивный зал. Его строительством займется физлицо. Площадь земельного участка, по данным Росреестра, составляет около 2,4 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит рядом с курганским пляжем кафе с гостиницей. Объекты появятся недалеко от Голубых озер.