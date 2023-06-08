08 июня 2023
07 июня 2023

В микрорайонах Кургана построят спортзал и клуб настольных игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Сигарного клуба на тему: «Какие изменения нужно внести в облик города накануне саммитов ШОС И БРИКС?». Челябинск, шахматы, настольная игра
В микрорайоне Заозерный появится клуб настольных игр Фото:

Заозерном микрорайоне Кургана построят клуб настольных игр, а в Теплом Стане — спортивный зал. Информация об этом размещена на сайте мэрии города.

«ООО „Парк“. Разрешение на строительство здания спортивного клуба — настольных игр. Адрес город Курган, Заозерный микрорайон 6а, № 30», — указано в документации горадминистрации. По данным кадастровой карты, площадь участка составляет более трех тысяч квадратных метров.

В микрорайоне Теплый Стан на улице 3-я Болдинская появится спортивный зал. Его строительством займется физлицо. Площадь земельного участка, по данным Росреестра, составляет около 2,4 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит рядом с курганским пляжем кафе с гостиницей. Объекты появятся недалеко от Голубых озер.

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Заозерном микрорайоне Кургана построят клуб настольных игр, а в Теплом Стане — спортивный зал. Информация об этом размещена на сайте мэрии города. «ООО „Парк“. Разрешение на строительство здания спортивного клуба — настольных игр. Адрес город Курган, Заозерный микрорайон 6а, № 30», — указано в документации горадминистрации. По данным кадастровой карты, площадь участка составляет более трех тысяч квадратных метров. В микрорайоне Теплый Стан на улице 3-я Болдинская появится спортивный зал. Его строительством займется физлицо. Площадь земельного участка, по данным Росреестра, составляет около 2,4 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит рядом с курганским пляжем кафе с гостиницей. Объекты появятся недалеко от Голубых озер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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