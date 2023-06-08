Челябинского бизнесмена будут судить за гибель троих рабочих

09 июня 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Обвинительное заключение из прокуратуры поступило в курчатовский суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предпринимателя из Челябинска будут судить за гибель троих рабочих на производстве. Эту информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре региона, не уточняя фамилию обвиняемого. «Прокуратура области направила в суд уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Инцидент повлек по неосторожности смерть трех лиц», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Челябинца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 217 УК РФ. Как предполагает следствие, обвиняемый, будучи собственником нежилого здания, установил в помещении работающее под давлением газовое оборудование. Бизнесмен не принял мер по надлежащему содержанию оборудования. Челябинец не оформил лицензию на эксплуатацию техники и не заключил договоры обслуживания со специализированными организациями. Это привело к утечке газовоздушной смеси. Газ воспламенился, разрушил здание, где находился цех по производству пластиковых пакетов компании «Окна Руси». На месте от полученных травм скончались рабочие фирмы. Здоровью еще одного пострадавшего причинен тяжкий вред. Рассмотрением дела займется Курчатовский районный суд Челябинска.

Предпринимателя из Челябинска будут судить за гибель троих рабочих на производстве. Эту информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре региона, не уточняя фамилию обвиняемого. «Прокуратура области направила в суд уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Инцидент повлек по неосторожности смерть трех лиц», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Челябинца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 217 УК РФ. Как предполагает следствие, обвиняемый, будучи собственником нежилого здания, установил в помещении работающее под давлением газовое оборудование. Бизнесмен не принял мер по надлежащему содержанию оборудования. Челябинец не оформил лицензию на эксплуатацию техники и не заключил договоры обслуживания со специализированными организациями. Это привело к утечке газовоздушной смеси. Газ воспламенился, разрушил здание, где находился цех по производству пластиковых пакетов компании «Окна Руси». На месте от полученных травм скончались рабочие фирмы. Здоровью еще одного пострадавшего причинен тяжкий вред. Рассмотрением дела займется Курчатовский районный суд Челябинска.