В челябинском районе назначили нового начальника полиции

Начальником полиции Нязепетровского района назначили майора Брагина

09 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Полицию в Нязепетровском районе возглавил Михаил Брагин Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нязепетровском районе (Челябинской области) 9 июня представили нового начальника полиции. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону, им стал майор полиции Михаил Брагин. «В главном управлении МВД области представили личному составу нязепетровского отделения полиции нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил майор полиции Михаил Брагин, сменивший на этом посту Артема Лукина», — отметили в главке. Брагин в органах полиции работает 18 лет. За это время он прошел путь от участкового до заместителя начальника отделения полиции. Первоочередными задачами нового руководителя названы создание комфортных условий несения службы личным составом и повышение его эффективности в борьбе с преступностью. Также Брагину предстоит пресекать незаконный оборот наркотиков и факты незаконной миграции. Скоков призвал коллег обеспечивать общественный порядок, незамедлительно реагировать на обращения жителей, применять меры, чтобы создать комфортные условия проживания в правовом поле.

В Нязепетровском районе (Челябинской области) 9 июня представили нового начальника полиции. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону, им стал майор полиции Михаил Брагин. «В главном управлении МВД области представили личному составу нязепетровского отделения полиции нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил майор полиции Михаил Брагин, сменивший на этом посту Артема Лукина», — отметили в главке. Брагин в органах полиции работает 18 лет. За это время он прошел путь от участкового до заместителя начальника отделения полиции. Первоочередными задачами нового руководителя названы создание комфортных условий несения службы личным составом и повышение его эффективности в борьбе с преступностью. Также Брагину предстоит пресекать незаконный оборот наркотиков и факты незаконной миграции. Скоков призвал коллег обеспечивать общественный порядок, незамедлительно реагировать на обращения жителей, применять меры, чтобы создать комфортные условия проживания в правовом поле.