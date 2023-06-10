Володин: против России воюют все страны Евросоюза

10 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Лидеры европейских государств делают вид, что не имеют отношения к конфликту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все страны Евросоюза воюют против России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к конфликту никакого отношения, а президент Украины Владимир Зеленский использует вооружение без их ведома. Володин добавил, что вместо публичного осуждения преступлений Киева Евросоюз предпочитает обсуждать санкции против РФ. По его словам, такой подход является двойными стандартами. С помощью оружия Запада Вооруженные силы Украины совершают теракты на территории РФ. В октябре 2022 года Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту, передает «Национальная служба новостей». В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об ударе по Каховской ГЭС распорядились власти Украины, сообщает телеканал 360.

Все страны Евросоюза воюют против России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к конфликту никакого отношения, а президент Украины Владимир Зеленский использует вооружение без их ведома. Володин добавил, что вместо публичного осуждения преступлений Киева Евросоюз предпочитает обсуждать санкции против РФ. По его словам, такой подход является двойными стандартами. С помощью оружия Запада Вооруженные силы Украины совершают теракты на территории РФ. В октябре 2022 года Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту, передает «Национальная служба новостей». В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об ударе по Каховской ГЭС распорядились власти Украины, сообщает телеканал 360.