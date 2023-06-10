Куйвашев выделил деньги на решение главной проблемы Свердловской области

Свердловские лесничества получат новые радиостанции для борьбы с пожарами

Свердловским лесничествам закупят 50 радиостанций для обмена данными по пожарам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловские лесничества получат 50 современных радиостанций на сумму 2,7 млн рублей, чтобы оперативнее обмениваться информацией о пожарах, которые бушуют в регионе с апреля. Решение о выделении средств связи принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Новые радиостанции на 2,7 млн рублей закупят для свердловских лесничеств по решению Евгения Куйвашева. Лесничества получат порядка 50 радиостанций для оперативного обмена информацией о пожарах», — пишет ДИП в telegram-канале.

С помощью радиостанций летчики-наблюдатели смогут обмениваться данными с коллегами из наземных служб. Устройства получат 26 лесничеств, где за лесопожарной обстановкой следят с помощью авиамониторинга.

Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. В регионе пришлось вводить особый противопожарный режим, который запрещает жителям разводить костры. 10 июня в области из-за ударов молний вспыхнули четыре крупных пожара.