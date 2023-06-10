10 июня 2023

Куйвашев выделил деньги на решение главной проблемы Свердловской области

Свердловские лесничества получат новые радиостанции для борьбы с пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, рация, радиостанция, радиосвязь
Свердловским лесничествам закупят 50 радиостанций для обмена данными по пожарам Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Свердловские лесничества получат 50 современных радиостанций на сумму 2,7 млн рублей, чтобы оперативнее обмениваться информацией о пожарах, которые бушуют в регионе с апреля. Решение о выделении средств связи принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Новые радиостанции на 2,7 млн рублей закупят для свердловских лесничеств по решению Евгения Куйвашева. Лесничества получат порядка 50 радиостанций для оперативного обмена информацией о пожарах», — пишет ДИП в telegram-канале.

С помощью радиостанций летчики-наблюдатели смогут обмениваться данными с коллегами из наземных служб. Устройства получат 26 лесничеств, где за лесопожарной обстановкой следят с помощью авиамониторинга.

Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. В регионе пришлось вводить особый противопожарный режим, который запрещает жителям разводить костры. 10 июня в области из-за ударов молний вспыхнули четыре крупных пожара.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские лесничества получат 50 современных радиостанций на сумму 2,7 млн рублей, чтобы оперативнее обмениваться информацией о пожарах, которые бушуют в регионе с апреля. Решение о выделении средств связи принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Новые радиостанции на 2,7 млн рублей закупят для свердловских лесничеств по решению Евгения Куйвашева. Лесничества получат порядка 50 радиостанций для оперативного обмена информацией о пожарах», — пишет ДИП в telegram-канале. С помощью радиостанций летчики-наблюдатели смогут обмениваться данными с коллегами из наземных служб. Устройства получат 26 лесничеств, где за лесопожарной обстановкой следят с помощью авиамониторинга. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. В регионе пришлось вводить особый противопожарный режим, который запрещает жителям разводить костры. 10 июня в области из-за ударов молний вспыхнули четыре крупных пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...