В ЯНАО открыли памятник, посвященный Чемпионату России по тяжелой атлетике. Фото

12 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В открытии памятника принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось торжественное открытие памятного знака, который посвящен Чемпионату России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили журналисты. «Торжественное открытие памятного знака, посвященного Чемпионату России по тяжелой атлетике, состоялось в газовой столице. В открытии приняли участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов», — сообщает «Ямал-Медиа». Уже 13 июня на площадке дворца спорта «Звездный» начнутся состязания, в котором примут участие 250 сильнейших спортсменов. Также будут участвовать спортсмены из Беларуси. Соревнования подобного уровня по этой олимпийской дисциплине Ямал принимает впервые. Фото: Виктор Тенюков © «Ямал-Медиа»

В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось торжественное открытие памятного знака, который посвящен Чемпионату России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили журналисты. «Торжественное открытие памятного знака, посвященного Чемпионату России по тяжелой атлетике, состоялось в газовой столице. В открытии приняли участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов», — сообщает «Ямал-Медиа». Уже 13 июня на площадке дворца спорта «Звездный» начнутся состязания, в котором примут участие 250 сильнейших спортсменов. Также будут участвовать спортсмены из Беларуси. Соревнования подобного уровня по этой олимпийской дисциплине Ямал принимает впервые.