В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось торжественное открытие памятного знака, который посвящен Чемпионату России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили журналисты.
«Торжественное открытие памятного знака, посвященного Чемпионату России по тяжелой атлетике, состоялось в газовой столице. В открытии приняли участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов», — сообщает «Ямал-Медиа».
Уже 13 июня на площадке дворца спорта «Звездный» начнутся состязания, в котором примут участие 250 сильнейших спортсменов. Также будут участвовать спортсмены из Беларуси. Соревнования подобного уровня по этой олимпийской дисциплине Ямал принимает впервые.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.