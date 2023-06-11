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В ЯНАО открыли памятник, посвященный Чемпионату России по тяжелой атлетике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, красная лента, ножницы, открытие
В открытии памятника принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось торжественное открытие памятного знака, который посвящен Чемпионату России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили журналисты.

«Торжественное открытие памятного знака, посвященного Чемпионату России по тяжелой атлетике, состоялось в газовой столице. В открытии приняли участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов», — сообщает «Ямал-Медиа».

Уже 13 июня на площадке дворца спорта «Звездный» начнутся состязания, в котором примут участие 250 сильнейших спортсменов. Также будут участвовать спортсмены из Беларуси. Соревнования подобного уровня по этой олимпийской дисциплине Ямал принимает впервые.

Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось торжественное открытие памятного знака, который посвящен Чемпионату России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили журналисты. «Торжественное открытие памятного знака, посвященного Чемпионату России по тяжелой атлетике, состоялось в газовой столице. В открытии приняли участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов», — сообщает «Ямал-Медиа». Уже 13 июня на площадке дворца спорта «Звездный» начнутся состязания, в котором примут участие 250 сильнейших спортсменов. Также будут участвовать спортсмены из Беларуси. Соревнования подобного уровня по этой олимпийской дисциплине Ямал принимает впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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