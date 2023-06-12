Журналист Зарубин показал архивные кадры рыбалки Берлускони и Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отпуск Владимира Путина в Тыве, портрет, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
Владимир Путин рыбачил вместе с Сильвио Берлускони Фото:

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе рыбачили в 2015 году. Эксклюзивными кадрами в день смерти итальянского политика поделился журналист Павел Зарубин.

«За прошедшие 15 лет чего только не произошло, однако Берлускони [был] все на тех же позициях», — говорит Зарубин, комментируя кадры с отдыхом двух политиков в своем telegram-канале. Уточняется, что сюжет вышел несколько лет назад. Зарубин назвал видео «Путин и Берлускони. Самые яркие кадры».

Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет, передает телеканал 360. Ранее политик был госпитализирован. Тогда ему диагностировали лейкемию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе рыбачили в 2015 году. Эксклюзивными кадрами в день смерти итальянского политика поделился журналист Павел Зарубин. «За прошедшие 15 лет чего только не произошло, однако Берлускони [был] все на тех же позициях», — говорит Зарубин, комментируя кадры с отдыхом двух политиков в своем telegram-канале. Уточняется, что сюжет вышел несколько лет назад. Зарубин назвал видео «Путин и Берлускони. Самые яркие кадры». Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет, передает телеканал 360. Ранее политик был госпитализирован. Тогда ему диагностировали лейкемию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...