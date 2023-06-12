Журналист Зарубин показал архивные кадры рыбалки Берлускони и Путина. Видео

12 июня 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рыбачил вместе с Сильвио Берлускони Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе рыбачили в 2015 году. Эксклюзивными кадрами в день смерти итальянского политика поделился журналист Павел Зарубин. «За прошедшие 15 лет чего только не произошло, однако Берлускони [был] все на тех же позициях», — говорит Зарубин, комментируя кадры с отдыхом двух политиков в своем telegram-канале . Уточняется, что сюжет вышел несколько лет назад. Зарубин назвал видео «Путин и Берлускони. Самые яркие кадры». Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет, передает телеканал 360. Ранее политик был госпитализирован. Тогда ему диагностировали лейкемию.

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе рыбачили в 2015 году. Эксклюзивными кадрами в день смерти итальянского политика поделился журналист Павел Зарубин. «За прошедшие 15 лет чего только не произошло, однако Берлускони [был] все на тех же позициях», — говорит Зарубин, комментируя кадры с отдыхом двух политиков в своем telegram-канале. Уточняется, что сюжет вышел несколько лет назад. Зарубин назвал видео «Путин и Берлускони. Самые яркие кадры». Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет, передает телеканал 360. Ранее политик был госпитализирован. Тогда ему диагностировали лейкемию.