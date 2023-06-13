Haber Global: полиция Стамбула задержала третьего подозреваемого в убийстве россиянина

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Подозреваемый доставлен в суд, сообщает Haber Global Фото:

Третий подозреваемый в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль в Стамбуле был задержан полицией 11 июня. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber Global.

«Третий подозреваемый по имени Джихан был взят под стражу», — сообщает телеканал. Там добавили, что после допроса подозреваемый был доставлен в суд.

Ранее были задержаны два человека, участвовавшие в нападении на россиянина. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Погиб 40-летний российский турист после драки с вымогателями в центре Стамбула, которые требовали у него телефон, передает Nation News.

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Третий подозреваемый в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль в Стамбуле был задержан полицией 11 июня. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber Global. «Третий подозреваемый по имени Джихан был взят под стражу», — сообщает телеканал. Там добавили, что после допроса подозреваемый был доставлен в суд. Ранее были задержаны два человека, участвовавшие в нападении на россиянина. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Погиб 40-летний российский турист после драки с вымогателями в центре Стамбула, которые требовали у него телефон, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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