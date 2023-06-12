Что известно об убийстве россиянина в Стамбуле

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Двое жителей Стамбула задержаны по подозрению в убийстве россиянина Фото:

В турецком Стамбуле местные жители зарезали россиянина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о происшествии на данный момент.

  • Турецкое издание Haberturk сообщило о потасовке между россиянином и местными жителями. Там уточнили, туриста зарезали во время драки. Они хотели забрать у россиянина телефон.
  • Двух подозреваемых задержали. Полиция ищет еще одного участника драки.
  • Полиция Турции начала расследование. По данным РИА Новости, Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранителями по факту произошедшего.
  • В Сети появилось видео убийства российского туриста. На кадрах видно, как ему наносят удар ножом в грудь.

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В турецком Стамбуле местные жители зарезали россиянина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о происшествии на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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