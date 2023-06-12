Что известно об убийстве россиянина в Стамбуле

Двое жителей Стамбула задержаны по подозрению в убийстве россиянина
В турецком Стамбуле местные жители зарезали россиянина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о происшествии на данный момент.
- Турецкое издание Haberturk сообщило о потасовке между россиянином и местными жителями. Там уточнили, туриста зарезали во время драки. Они хотели забрать у россиянина телефон.
- Двух подозреваемых задержали. Полиция ищет еще одного участника драки.
- Полиция Турции начала расследование. По данным РИА Новости, Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранителями по факту произошедшего.
- В Сети появилось видео убийства российского туриста. На кадрах видно, как ему наносят удар ножом в грудь.
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