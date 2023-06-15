Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

15 июня 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем и отметил сотрудничество между РФ и КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на официальном сайте российского президента. «Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея. <…> Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — отметил Владимир Путин в своем поздравлении к председателю КНР. Российский лидер подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию в марте этого года укрепил международное сотрудничество между странами. Россия и Китай развивают партнерские отношения. Отмечалось, что страны заложили основы будущего альянса, который способен противостоять Западу. В Минобороны РФ отметили, что ВС России и Китая должны сотрудничать.

Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на официальном сайте российского президента. «Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея. <…> Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — отметил Владимир Путин в своем поздравлении к председателю КНР. Российский лидер подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию в марте этого года укрепил международное сотрудничество между странами. Россия и Китай развивают партнерские отношения. Отмечалось, что страны заложили основы будущего альянса, который способен противостоять Западу. В Минобороны РФ отметили, что ВС России и Китая должны сотрудничать.