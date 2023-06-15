Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем и отметил сотрудничество между РФ и КНР Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на официальном сайте российского президента.

«Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея. <…> Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — отметил Владимир Путин в своем поздравлении к председателю КНР. Российский лидер подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию в марте этого года укрепил международное сотрудничество между странами.

Россия и Китай развивают партнерские отношения. Отмечалось, что страны заложили основы будущего альянса, который способен противостоять Западу. В Минобороны РФ отметили, что ВС России и Китая должны сотрудничать.

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Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на официальном сайте российского президента. «Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея. <…> Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — отметил Владимир Путин в своем поздравлении к председателю КНР. Российский лидер подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию в марте этого года укрепил международное сотрудничество между странами. Россия и Китай развивают партнерские отношения. Отмечалось, что страны заложили основы будущего альянса, который способен противостоять Западу. В Минобороны РФ отметили, что ВС России и Китая должны сотрудничать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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