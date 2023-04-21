Путин нашел союзника, чтобы бросить вызов Западу

В ходе проведения последнего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основы будущего альянса, который будет угрожать изоляционной политике Запада. Об этом пишет французская газета Le Monde.
«Самарканд, как место проведения саммита ШОС в Узбекистане, стал колыбелью расширенного альянса Путина и Си, способного бросить вызов изоляционной политике Запада», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что Запад упустил множество возможностей увеличить свое влияние, в том числе, и в Центральной Азии, где Россия и Китай имеют большое преимущество.
Ранее также сообщалось, что Россия, Китай и КНДР организовали тесное сотрудничество в тихоокеанском регионе, тем самым оказывая давление на Вашингтон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердил готовность Пекина к объединению с Россией для противостояния мировым вызовам, передает РАПСИ.
В ходе проведения последнего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основы будущего альянса, который будет угрожать изоляционной политике Запада. Об этом пишет французская газета Le Monde. «Самарканд, как место проведения саммита ШОС в Узбекистане, стал колыбелью расширенного альянса Путина и Си, способного бросить вызов изоляционной политике Запада», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что Запад упустил множество возможностей увеличить свое влияние, в том числе, и в Центральной Азии, где Россия и Китай имеют большое преимущество. Ранее также сообщалось, что Россия, Китай и КНДР организовали тесное сотрудничество в тихоокеанском регионе, тем самым оказывая давление на Вашингтон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердил готовность Пекина к объединению с Россией для противостояния мировым вызовам, передает РАПСИ.