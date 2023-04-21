21 апреля 2023

Путин нашел союзника, чтобы бросить вызов Западу

Le Monde: Путин и Си организовали альянс, способный бросить вызов Западу
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин и Си Цзиньпин создали альянс по противостоянию политике Запада, пишет Le Monde Фото:

В ходе проведения последнего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основы будущего альянса, который будет угрожать изоляционной политике Запада. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Самарканд, как место проведения саммита ШОС в Узбекистане, стал колыбелью расширенного альянса Путина и Си, способного бросить вызов изоляционной политике Запада», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что Запад упустил множество возможностей увеличить свое влияние, в том числе, и в Центральной Азии, где Россия и Китай имеют большое преимущество.

Ранее также сообщалось, что Россия, Китай и КНДР организовали тесное сотрудничество в тихоокеанском регионе, тем самым оказывая давление на Вашингтон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердил готовность Пекина к объединению с Россией для противостояния мировым вызовам, передает РАПСИ.

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В ходе проведения последнего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основы будущего альянса, который будет угрожать изоляционной политике Запада. Об этом пишет французская газета Le Monde. «Самарканд, как место проведения саммита ШОС в Узбекистане, стал колыбелью расширенного альянса Путина и Си, способного бросить вызов изоляционной политике Запада», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что Запад упустил множество возможностей увеличить свое влияние, в том числе, и в Центральной Азии, где Россия и Китай имеют большое преимущество. Ранее также сообщалось, что Россия, Китай и КНДР организовали тесное сотрудничество в тихоокеанском регионе, тем самым оказывая давление на Вашингтон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердил готовность Пекина к объединению с Россией для противостояния мировым вызовам, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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