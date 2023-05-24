Мишустин передал Си Цзиньпину послание от Путина

24 мая 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин позитивно оценил приезд Си Цзиньпина в марте, заявил Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствие от президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер с теплотой вспомнил переговоры с Си в марте. Об этом рассказал сам Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР. «Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что президент России с теплотой вспоминает приезд Си Цзиньпина в Москву, где состоялись переговоры между двумя лидерами государств. Прошедшие переговоры открыли новую эпоху в стратегическом партнерстве России и Китая, отметил Мишустин. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились 20 марта Москве. Они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Российский премьер также заявил, что в этом году российско-китайский товарооборот может достигнуть 200 миллиардов долларов, передает VSE42.ru.

Премьер-министр Михаил Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствие от президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер с теплотой вспомнил переговоры с Си в марте. Об этом рассказал сам Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР. «Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что президент России с теплотой вспоминает приезд Си Цзиньпина в Москву, где состоялись переговоры между двумя лидерами государств. Прошедшие переговоры открыли новую эпоху в стратегическом партнерстве России и Китая, отметил Мишустин. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились 20 марта Москве. Они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Российский премьер также заявил, что в этом году российско-китайский товарооборот может достигнуть 200 миллиардов долларов, передает VSE42.ru.