Глава «Уралкалия» рассказал о влиянии санкций на работу компании

Глава «Уралкалия» Лаук: мы решили все вопросы по замещению импортных запчастей

16 июня 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

«Уралкалий» закупает запчасти у российских производителей и дружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Уралкалия» (Пермский край) Виталий Лаук сообщил, что компания решила вопросы по замещению импортных запчастей и оборудования. По его словам, санкции оказывают влияние на логистику, закупки и осуществление расчетов. «Формально наша компания не попадает под санкции, так как нельзя нарушать поставку удобрений. При этом осложнены вопросы, связанные с логистикой, закупками, осуществлением расчетов и другим. На данный момент решены вопросы по замещению импортных запчастей. Основной массой являются российские производители, но часть оборудования покупаем из Китая и других дружественных стран», — сообщил Лаук «Коммерсанту». Также глава компании рассказал о ситуации с удобрениями, которые задержали в европейских портах. «У нас есть оптимизм, что весь объем удобрений будет доставлен. Грузы, около 50 тысяч тонн, уже были доставлены в Малави и Кению. Ожидается, что следующей страной, которая получит гуманитарную партию, станет Нигерия», — отметил Лаук. Ранее URA.RU писало, что группа «Уралхим-Уралкалий» доставит гуманитарную партию удобрений в Малави. 240 тысяч тонн удобрений были заблокированы в портах ЕС.

Глава «Уралкалия» (Пермский край) Виталий Лаук сообщил, что компания решила вопросы по замещению импортных запчастей и оборудования. По его словам, санкции оказывают влияние на логистику, закупки и осуществление расчетов. «Формально наша компания не попадает под санкции, так как нельзя нарушать поставку удобрений. При этом осложнены вопросы, связанные с логистикой, закупками, осуществлением расчетов и другим. На данный момент решены вопросы по замещению импортных запчастей. Основной массой являются российские производители, но часть оборудования покупаем из Китая и других дружественных стран», — сообщил Лаук «Коммерсанту». Также глава компании рассказал о ситуации с удобрениями, которые задержали в европейских портах. «У нас есть оптимизм, что весь объем удобрений будет доставлен. Грузы, около 50 тысяч тонн, уже были доставлены в Малави и Кению. Ожидается, что следующей страной, которая получит гуманитарную партию, станет Нигерия», — отметил Лаук. Ранее URA.RU писало, что группа «Уралхим-Уралкалий» доставит гуманитарную партию удобрений в Малави. 240 тысяч тонн удобрений были заблокированы в портах ЕС.