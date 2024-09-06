Минобороны РФ признано потерпевшей стороной по делу пермского завода «Телта»

07 сентября 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Дело передано по подсудности из Таганского суда в Мещанский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной по делу топ-менеджеров пермского телефонного завода «Телта». Об этом говорится в материалах дела. «Исходя из обвинения, предъявленного подсудимым Высокову А. П., Морозову И. В., Пальмову А. С. и Гришиной Е. В., действия подсудимых совершены по месту нахождения департамента госзакупок Минобороны РФ. Именно туда, как следует из обвинительного заключения, направлялись документы с ложными сведениями», — указано в одном из документов дела, который есть в распоряжении ТАСС. На данный момент дело передано по подсудности из Таганского суда в Мещанский для рассмотрения по существу. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Минобороны к заводу «Телта». Министерство хотело отсудить у предприятия 12,7 миллионов рублей. В конце августа 2024 года Хамовнический суд арестовал акции собственника завода Игоря Морозова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны РФ признано потерпевшей стороной по делу топ-менеджеров пермского телефонного завода «Телта». Об этом говорится в материалах дела. «Исходя из обвинения, предъявленного подсудимым Высокову А. П., Морозову И. В., Пальмову А. С. и Гришиной Е. В., действия подсудимых совершены по месту нахождения департамента госзакупок Минобороны РФ. Именно туда, как следует из обвинительного заключения, направлялись документы с ложными сведениями», — указано в одном из документов дела, который есть в распоряжении ТАСС. На данный момент дело передано по подсудности из Таганского суда в Мещанский для рассмотрения по существу. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Минобороны к заводу «Телта». Министерство хотело отсудить у предприятия 12,7 миллионов рублей. В конце августа 2024 года Хамовнический суд арестовал акции собственника завода Игоря Морозова.