Тюменец избил тещу деревянной табуреткой

Конфликт произошел в доме тещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Уктуз (Тюменская область) зять избил тещу деревянной табуреткой из-за того, что женщина заступилась за дочь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт произошел в доме тещи.

«В какой-то момент между супругами возник конфликт. Увидев происходящее, потерпевшая решила заступиться за дочь, однако это не понравилось подозреваемому. Ранее судимый 41-летний бердюжанин схватил деревянный табурет и нанес заявительнице удар по руке», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у женщины диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.