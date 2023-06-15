15 июня 2023

Тюменец избил тещу деревянной табуреткой

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Конфликт произошел в доме тещи Фото:

В селе Уктуз (Тюменская область) зять избил тещу деревянной табуреткой из-за того, что женщина заступилась за дочь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт произошел в доме тещи.

«В какой-то момент между супругами возник конфликт. Увидев происходящее, потерпевшая решила заступиться за дочь, однако это не понравилось подозреваемому. Ранее судимый 41-летний бердюжанин схватил деревянный табурет и нанес заявительнице удар по руке», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у женщины диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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В селе Уктуз (Тюменская область) зять избил тещу деревянной табуреткой из-за того, что женщина заступилась за дочь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт произошел в доме тещи. «В какой-то момент между супругами возник конфликт. Увидев происходящее, потерпевшая решила заступиться за дочь, однако это не понравилось подозреваемому. Ранее судимый 41-летний бердюжанин схватил деревянный табурет и нанес заявительнице удар по руке», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у женщины диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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