Герой России Бочаров раскрыл, как свердловские бойцы, раненные на СВО, могут быстрее выздороветь

Герой России Бочаров: раненым бойцам на СВО включили в реабилитацию занятия паралимпийскими видами спорта

Вячеслав Бочаров попросил сотрудников Фонда активно предлагать участникам СВО адаптивные виды спорта для реабилитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бойцам, раненным в ходе спецоперации, предлагают использовать профессиональный спорт в качестве реабилитации. Речь идет о занятиях адаптивными паралимпийскими видами спорта. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», Герой России Вячеслав Бочаров, который приехал в Екатеринбург с рабочим визитом.

«У свердловских бойцов, которые получили ранения в ходе спецоперации, есть возможность получить в качестве реабилитации занятия адаптивными видами спорта. Такая инициатива поступила от Паралимпийского комитета России. Свердловским участникам спецоперации получить данную услугу не составит труда, так как в Екатеринбурге представлено региональное отделение комитета», — сказал Вячеслав Бочаров в личной беседе журналисту агентства.

По словам Бочарова, систематические тренировки способствуют более эффективной реабилитации участников СВО. «Спорт является одним из способов не только поправить здоровье, но и поднять самооценку. В дальнейшем активные тренировки помогут физической реабилитации, а также улучшению психологического состояния», — отметил Герой России.

Вячеслав Бочаров — российский военнослужащий, офицер Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, полковник. Бочаров принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжелое ранение. Бочаров имеет советские и российские государственные награды.

Фонд «Защитники Отечества» был основан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую и социальную помощь участникам СВО. Также в фонде помогают семьям участников спецоперации.