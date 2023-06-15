15 июня 2023

Герой России Бочаров раскрыл, как свердловские бойцы, раненные на СВО, могут быстрее выздороветь

Герой России Бочаров: раненым бойцам на СВО включили в реабилитацию занятия паралимпийскими видами спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, бочаров вячеслав
Вячеслав Бочаров попросил сотрудников Фонда активно предлагать участникам СВО адаптивные виды спорта для реабилитации Фото:

Бойцам, раненным в ходе спецоперации, предлагают использовать профессиональный спорт в качестве реабилитации. Речь идет о занятиях адаптивными паралимпийскими видами спорта. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», Герой России Вячеслав Бочаров, который приехал в Екатеринбург с рабочим визитом.

«У свердловских бойцов, которые получили ранения в ходе спецоперации, есть возможность получить в качестве реабилитации занятия адаптивными видами спорта. Такая инициатива поступила от Паралимпийского комитета России. Свердловским участникам спецоперации получить данную услугу не составит труда, так как в Екатеринбурге представлено региональное отделение комитета», — сказал Вячеслав Бочаров в личной беседе журналисту агентства.

По словам Бочарова, систематические тренировки способствуют более эффективной реабилитации участников СВО. «Спорт является одним из способов не только поправить здоровье, но и поднять самооценку. В дальнейшем активные тренировки помогут физической реабилитации, а также улучшению психологического состояния», — отметил Герой России.

Вячеслав Бочаров — российский военнослужащий, офицер Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, полковник. Бочаров принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжелое ранение. Бочаров имеет советские и российские государственные награды.

Фонд «Защитники Отечества» был основан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую и социальную помощь участникам СВО. Также в фонде помогают семьям участников спецоперации.

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Бойцам, раненным в ходе спецоперации, предлагают использовать профессиональный спорт в качестве реабилитации. Речь идет о занятиях адаптивными паралимпийскими видами спорта. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», Герой России Вячеслав Бочаров, который приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. «У свердловских бойцов, которые получили ранения в ходе спецоперации, есть возможность получить в качестве реабилитации занятия адаптивными видами спорта. Такая инициатива поступила от Паралимпийского комитета России. Свердловским участникам спецоперации получить данную услугу не составит труда, так как в Екатеринбурге представлено региональное отделение комитета», — сказал Вячеслав Бочаров в личной беседе журналисту агентства. По словам Бочарова, систематические тренировки способствуют более эффективной реабилитации участников СВО. «Спорт является одним из способов не только поправить здоровье, но и поднять самооценку. В дальнейшем активные тренировки помогут физической реабилитации, а также улучшению психологического состояния», — отметил Герой России. Вячеслав Бочаров — российский военнослужащий, офицер Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, полковник. Бочаров принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжелое ранение. Бочаров имеет советские и российские государственные награды. Фонд «Защитники Отечества» был основан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую и социальную помощь участникам СВО. Также в фонде помогают семьям участников спецоперации.
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