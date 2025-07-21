В Свердловской области ожидается резкое похолодание и дожди

В Свердловской области 22 июля ожидается резкое похолодание на севере региона, а также вероятность дождей в южных районах из-за антициклона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Во вторник влияние антициклона еще сохранится. В ночь на 22 июля оно выразится в ощутимом похолодании на крайнем севере Свердловской области. В то же время по другую сторону фронта, на юге региона, а также под связанной с фронтом облачностью, будет достаточно тепло. Шансы на осадки наиболее высоки ближе к вечеру, особенно в юго-западных районах», — сказано в прогнозе.
Температура в области ночью будет от +3 до +16 в разных частях региона, а на крайнем севере столбик термометра может опуститься до нуля. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.
В Екатеринбурге прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь и гроза с вероятностью 5%. Ночью в столице региона температура составит от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +20.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!