21 июля 2025

Как свердловчанам быстро получить наследство погибших на СВО родственников

Свердловчанам облегчили получение наследства погибших родственников в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе действуют новые правила открытия наследства для семей бойцов (архивное фото) Фото:

С 15 июля в Свердловской области действуют новые правила открытия наследства для семей погибших участников специальной военной операции. Изменения были введены Федеральным законом и призваны упростить процедуру вступления в наследство для родственников военнослужащих, добровольцев, государственных служащих и гражданских лиц, погибших в зоне СВО или на приграничных территориях. Подробнее о нововведениях URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

«Согласно новым правилам, дата открытия наследства теперь привязывается к документу о смерти. В случаях, когда точная дата гибели неизвестна или отличается от даты составления справки или свидетельства о смерти более чем на три месяца, наследство открывается с момента регистрации смерти в органах ЗАГС. При этом наследственное имущество считается принадлежащим наследнику со дня фактической гибели, а не с момента оформления документов», — заявили в фонде.

Ранее наследники часто сталкивались с проблемой пропуска срока принятия наследства из-за задержек при оформлении документов о смерти. Это вынуждало их обращаться в суд для восстановления сроков. Новый закон устраняет такую необходимость: сроки вступления в наследство теперь не зависят от времени получения официальных бумаг.

Новые правила распространяются на все случаи, когда наследство открылось с 1 января 2025 года. Закон касается следующих категорий граждан:

  • Участников СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
  • Лиц, участвовавших в вооруженных провокациях на госгранице РФ и в приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО;
  • Сотрудников, заключивших контракт или имевших иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ;
  • Работников правоохранительных органов, находившихся на указанных территориях.

По информации регионального отделения фонда «Защитники Отечества», нововведения направлены на защиту прав наследников и минимизацию юридических и бюрократических препятствий. Теперь семьи погибших могут быть уверены, что их права на наследство будут защищены, а процедура получения имущества станет более прозрачной и быстрой.

В связи с продолжающимися боевыми действиями и сложностями с оперативным документальным оформлением смерти актуальность изменений особенно высока. Закон учитывает специфику гибели на территории СВО, где получение официальных документов может быть затруднено.

За дополнительными разъяснениями и поддержкой семьи погибших могут обращаться в региональные отделения фонда «Защитники Отечества» и нотариальные палаты Свердловской области. Специалисты оказывают консультации по новым правилам и процедурам оформления наследства. Закон призван защитить права наследников и предотвратить бюрократические сложности, с которыми сталкивались родственники ранее.

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С 15 июля в Свердловской области действуют новые правила открытия наследства для семей погибших участников специальной военной операции. Изменения были введены Федеральным законом и призваны упростить процедуру вступления в наследство для родственников военнослужащих, добровольцев, государственных служащих и гражданских лиц, погибших в зоне СВО или на приграничных территориях. Подробнее о нововведениях URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «Согласно новым правилам, дата открытия наследства теперь привязывается к документу о смерти. В случаях, когда точная дата гибели неизвестна или отличается от даты составления справки или свидетельства о смерти более чем на три месяца, наследство открывается с момента регистрации смерти в органах ЗАГС. При этом наследственное имущество считается принадлежащим наследнику со дня фактической гибели, а не с момента оформления документов», — заявили в фонде. Ранее наследники часто сталкивались с проблемой пропуска срока принятия наследства из-за задержек при оформлении документов о смерти. Это вынуждало их обращаться в суд для восстановления сроков. Новый закон устраняет такую необходимость: сроки вступления в наследство теперь не зависят от времени получения официальных бумаг. Новые правила распространяются на все случаи, когда наследство открылось с 1 января 2025 года. Закон касается следующих категорий граждан: По информации регионального отделения фонда «Защитники Отечества», нововведения направлены на защиту прав наследников и минимизацию юридических и бюрократических препятствий. Теперь семьи погибших могут быть уверены, что их права на наследство будут защищены, а процедура получения имущества станет более прозрачной и быстрой. В связи с продолжающимися боевыми действиями и сложностями с оперативным документальным оформлением смерти актуальность изменений особенно высока. Закон учитывает специфику гибели на территории СВО, где получение официальных документов может быть затруднено. За дополнительными разъяснениями и поддержкой семьи погибших могут обращаться в региональные отделения фонда «Защитники Отечества» и нотариальные палаты Свердловской области. Специалисты оказывают консультации по новым правилам и процедурам оформления наследства. Закон призван защитить права наследников и предотвратить бюрократические сложности, с которыми сталкивались родственники ранее.
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