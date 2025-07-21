В Екатеринбурге открыли складской комплекс Wildberries, который способен вмещать 120 миллионов посылок. На открытии присутствовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, исполнительный директор Wildberries & Russ (RWB) Роберт Мирзоян, замгубернатор — министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин, побывал и корреспондент URA.RU.
«Свердловская область является одним из крупнейших промышленных регионов нашей страны с активным и динамичным бизнес-сообществом. Понимая важность развитой логистической и складской инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей, [...], мы расширим наш складской комплекс,» — сказал Мирзоян.
Планируется, что к первой очереди присоединится вторая, соответствующее соглашение было подписано на открытии. Таким образом, склад увеличится на 62 тысячи «квадратов» и составит 230 тысяч «квадратов». Начало работ по второй очереди запланировано на 2026 год.
«Создано около 6-7 тысяч рабочих мест. Это огромный вклад, потому что рабочие места — это экономика, ключевые технологии. Кроме того, мы подписали соглашение, а это еще дополнительные инвестиции, рабочие места», — подчеркнул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Сложности с открытием склада появились больше года назад. Логистический объект был достроен в 2023 году, но без обещанной инфраструктуры. Тогда мэрия Екатеринбурга отказалась выдавать разрешение на эксплуатацию, уличив бизнес в срыве договоренностей. Переговоры принесли результат в 2024 году, когда компания Wildberries и Russ объединились — сменился состав менеджеров и договориться удалось довольно быстро.
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