В Сухом Логу (Свердловская область) вечером 21 июля водитель автобуса переехал 64-летнего пешехода и сбежал с места аварии, но позже вернулся. К этому моменту мужчина уже скончался. Теперь Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, рассказали в ведомстве.
«Водитель рейсового автобуса ПАЗ, начав движение с остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешехода, находившегося на остановке. После этого водитель покинул место происшествия, но позднее вернулся», — пояснили там.
На водителя завели административное дело за оставление места аварии. Правоохранители организовали расследование, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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