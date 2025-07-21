21 июля 2025

Водитель автобуса насмерть переехал свердловчанина и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель наехал на пешехода, который стоял на остановке (архивное фото)
Водитель наехал на пешехода, который стоял на остановке (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) вечером 21 июля водитель автобуса переехал 64-летнего пешехода и сбежал с места аварии, но позже вернулся. К этому моменту мужчина уже скончался. Теперь Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, рассказали в ведомстве.

«Водитель рейсового автобуса ПАЗ, начав движение с остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешехода, находившегося на остановке. После этого водитель покинул место происшествия, но позднее вернулся», — пояснили там.

На водителя завели административное дело за оставление места аварии. Правоохранители организовали расследование, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото:

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В Сухом Логу (Свердловская область) вечером 21 июля водитель автобуса переехал 64-летнего пешехода и сбежал с места аварии, но позже вернулся. К этому моменту мужчина уже скончался. Теперь Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, рассказали в ведомстве. «Водитель рейсового автобуса ПАЗ, начав движение с остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешехода, находившегося на остановке. После этого водитель покинул место происшествия, но позднее вернулся», — пояснили там. На водителя завели административное дело за оставление места аварии. Правоохранители организовали расследование, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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