Екатеринбуржцы разобрали дорогущие билеты на стадионное шоу Басты

В Екатеринбурге раскупили билеты за 25 тысяч рублей на концерт Басты

16 июля 2025 в 21:34 Размер текста - 17 +

Баста даст двухчасовой концерт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржцы разобрали дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) на концерт рэпера Басты, он выступит 19 июля на главном стадионе города. Также горожан ждут тренировка с бойцом Иваном Штырковым, фестиваль в честь поэта Владимира Маяковского, дрифт-фестиваль, бесплатная дегустация китайских блюд, косплей-дефиле. Подборка самых интересных событий пятницы и выходных — в традиционной афише URA.RU. 18 июля День с «РМК Поиск» (0+) Гостям расскажут, как не потеряться в лесу и потушить пожар, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, представят компьютерный симулятор по управлению беспилотниками. Также будет работать выставка техники и оборудования аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», а всем пришедшим на классы вручат подарки. Начало в 15:00, вход свободный. Все мероприятия на «Т2 СПОТ» бесплатные Фото: Размик Закарян © URA.RU Кинопоказы и концерты у ККТ «Космос» (12+) На летней площадке «Т2 СПОТ» с 15:00 пройдут показы фильмов «Восточный ветер 2» и «Причем тут любовь?». С 19:00 на сцене будут выступать артисты продюсерского центра ProGolos Academy, а после горожанам предлагают научиться танцевать бачату, сальсу, зук и линди-хоп. Вход свободный. Лекция-встреча о Непале (0+) Екатеринбурженка Ульяна Прусова расскажет о своей поездке в Гималаи. Девушка поделится опытом, впечатлениями и сложностями прохождения маршрута. Мероприятие пройдет в ТК «Сити-центр» (вход 2, 3 этаж, Маркет Аркар) в 19:00. Вход свободный, по регистрации. Вечеринка «Девичник IBIZA» (18+) В концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку с танцами и коктейлями, пройдет чемпионат по бир-понгу и будет работать тату-зона. Начало в 23:30, для девушек вход будет бесплатным, для мужчин — от 549 рублей. 19 июля Концерт Басты (12+) Один из самых популярных рэперов современности проведет концерт на «Екатеринбург Арене». Все самые дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) уже раскупили, сейчас в наличии остались места от 5900 до 9500 рублей. Начало в 19:00. Иван Штырков познакомит участников тренировки с индустрией единоборств Фото: Илья Московец © URA.RU Тренировка с Иваном Штырковым (6+) Капитан команды «Архангел Михаил» проведет открытую тренировку. На ней участники узнают о базовых ударах и секретах восстановления после нагрузок. Тренировка бесплатная, с собой нужно взять воду. Начало в 16:00. «Маяковский-фест» (12+) В ЦПКиО пройдет фестиваль в честь Владимира Маяковского. Гостей ждут поэтические чтения, спектакли, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы. В финале вечера выступят певица RAMONA, петербургский артист Хмыров и группа «Перемотка». Начало в 12:00, вход свободный. «Три куста своп» (0+) Также в парк Маяковского пройдет встреча для всех любителей комнатных растений. На аллее возле Общественного огорода можно будет обменяться черенками, домашними растениями и книгами, выпить чай. Дополнительно в 13:00 и 15:00 организуют экскурсии. Вход свободный, количество мест на экскурсиях ограничено, регистрация на месте. На этой титановой яхте и пройдет водная прогулка Фото: Размик Закарян © URA.RU Завтрак на яхте (6+) Горожане отправятся в водное путешествие по Визовскому пруду, а капитан яхты Николай Паньков расскажет о том, как он чуть не дошел до Персидского залива. Туристов угостят кофе, блинчиками с крабом, спайси-соусом, трюфельным сыром, яйцом пашот и голландезом. Старт в 10:00 от яхт-клуба «Комета», билет стоит 2500 рублей, с собой следует взять теплую кофту. Пенная дискотека (0+) В эту субботу в ТРЦ «Радуга Парк» участников ждет красочное шоу с использованием красок холи и бой с использованием водяных бомбочек. В завершение праздника пройдет пенная дискотека. Краски можно будет приобрести на месте. Рекомендуется взять с собой сменную одежду и полотенца. Начало в 14:00, вход бесплатный. Фестиваль китайской кухни (0+) В Арамили в «Парке сказов» пройдет дегустация национальных блюд. На главной сцене с12:00 до 15:00 посетители фестиваля смогут попробовать еду от кафе «Дунцзы», ресторанов «Конг Фу» и «Дон Фан». Также в программе — мастер-классы по приготовлению блюд, основам китайской медицины, чайной церемонии и каллиграфии, выступления китайских артистов и игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие начнется с 10:00, билеты — от 500 рублей. В соревнованиях по картингу будут участвовать дети и взрослые Фото: Александр Мамаев © URA.RU Турнир по картингу (6+) Мероприятие пройдет на площадке TURBA Karting Hall (ул. Инновационная, 8). Участникам предоставят технику и карты, взнос за участие для детей и юниоров — 4000 рублей, для взрослых — 5000 рублей. Начало в 10:20, для зрителей вход бесплатный. День металлурга в Верхней Пышме (0+) В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman, а в 19:00 на площади у Дворца спорта УГМК концерт проведет дуэт Filatov & Karas. В Музейном комплексе можно будет найти мастер-классы, шоу мыльных пузырей, конкурсы, эстафеты и огромный батут в виде бульдозера. Начало в 12:00, вход бесплатный. День металлурга в Ревде (0+) Гостей ждут сразу три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход свободный. Фестиваль вафельных трубочек в Первоуральске (0+) Посетителей ждет море трубочек с разнообразными начинками — от традиционной вареной сгущенки до сырного крема, авторские десерты, перепечи и фирменный напиток первоуральских кофеен — можжевеловый раф. На набережной Нижне-Шайтанского пруда можно будет найти ярмарку мастеров, аниматоров, мастер-классы по живописи, лепке из глины, мыловарению, точечной росписи. Начало в 10:00, вход свободный. 20 июля Фестиваль MEGA AUTOFEST (6+) Площадка возле ТРЦ «Мега» станет территорией скорости, автозвука и тюнинга. Гости увидят парные дрифт-заезды от профессиональных гонщиков Урала, выставку около 100 автомобилей в разных номинациях: дрифт-кары, тюнинг, ретро, эксклюзив, послушать концерт. Впервые можно будет прокатиться с пилотом на дрифт-такси. Начало в 12:00, билеты — от 700 рублей. Участники смогут показать свои костюмы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU FANTASY LIKEE FEST (0+) Фестиваль аниме-культуры и косплея пройдет в ТРЦ Veer Mall. Фанатов комиксов, сериалов и компьютерных игр ждет косплей-дефиле, музыкальное шоу и танцы. Начало в 11:00 в Атриуме, вход бесплатный. Фестиваль красок (0+) В парке «Таганская слобода» пройдет еще один фестиваль красок. В программе — флешмоб и музыка. Начало в 17:00, вход свободный. «Эзотерический Екатеринбург» (18+) Горожан приглашают посетить мероприятие, где можно будет потанцевать босиком под этническую, фольклорную и медитативную музыку в электронной обработке, помедитировать, попробовать гвоздестояние. Сбор пройдет в центре практик Rayman, начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы разобрали дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) на концерт рэпера Басты, он выступит 19 июля на главном стадионе города. Также горожан ждут тренировка с бойцом Иваном Штырковым, фестиваль в честь поэта Владимира Маяковского, дрифт-фестиваль, бесплатная дегустация китайских блюд, косплей-дефиле. Подборка самых интересных событий пятницы и выходных — в традиционной афише URA.RU. День с «РМК Поиск» (0+) Гостям расскажут, как не потеряться в лесу и потушить пожар, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, представят компьютерный симулятор по управлению беспилотниками. Также будет работать выставка техники и оборудования аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», а всем пришедшим на классы вручат подарки. Начало в 15:00, вход свободный. Кинопоказы и концерты у ККТ «Космос» (12+) На летней площадке «Т2 СПОТ» с 15:00 пройдут показы фильмов «Восточный ветер 2» и «Причем тут любовь?». С 19:00 на сцене будут выступать артисты продюсерского центра ProGolos Academy, а после горожанам предлагают научиться танцевать бачату, сальсу, зук и линди-хоп. Вход свободный. Лекция-встреча о Непале (0+) Екатеринбурженка Ульяна Прусова расскажет о своей поездке в Гималаи. Девушка поделится опытом, впечатлениями и сложностями прохождения маршрута. Мероприятие пройдет в ТК «Сити-центр» (вход 2, 3 этаж, Маркет Аркар) в 19:00. Вход свободный, по регистрации. Вечеринка «Девичник IBIZA» (18+) В концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку с танцами и коктейлями, пройдет чемпионат по бир-понгу и будет работать тату-зона. Начало в 23:30, для девушек вход будет бесплатным, для мужчин — от 549 рублей. Концерт Басты (12+) Один из самых популярных рэперов современности проведет концерт на «Екатеринбург Арене». Все самые дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) уже раскупили, сейчас в наличии остались места от 5900 до 9500 рублей. Начало в 19:00. Тренировка с Иваном Штырковым (6+) Капитан команды «Архангел Михаил» проведет открытую тренировку. На ней участники узнают о базовых ударах и секретах восстановления после нагрузок. Тренировка бесплатная, с собой нужно взять воду. Начало в 16:00. «Маяковский-фест» (12+) В ЦПКиО пройдет фестиваль в честь Владимира Маяковского. Гостей ждут поэтические чтения, спектакли, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы. В финале вечера выступят певица RAMONA, петербургский артист Хмыров и группа «Перемотка». Начало в 12:00, вход свободный. «Три куста своп» (0+) Также в парк Маяковского пройдет встреча для всех любителей комнатных растений. На аллее возле Общественного огорода можно будет обменяться черенками, домашними растениями и книгами, выпить чай. Дополнительно в 13:00 и 15:00 организуют экскурсии. Вход свободный, количество мест на экскурсиях ограничено, регистрация на месте. Завтрак на яхте (6+) Горожане отправятся в водное путешествие по Визовскому пруду, а капитан яхты Николай Паньков расскажет о том, как он чуть не дошел до Персидского залива. Туристов угостят кофе, блинчиками с крабом, спайси-соусом, трюфельным сыром, яйцом пашот и голландезом. Старт в 10:00 от яхт-клуба «Комета», билет стоит 2500 рублей, с собой следует взять теплую кофту. Пенная дискотека (0+) В эту субботу в ТРЦ «Радуга Парк» участников ждет красочное шоу с использованием красок холи и бой с использованием водяных бомбочек. В завершение праздника пройдет пенная дискотека. Краски можно будет приобрести на месте. Рекомендуется взять с собой сменную одежду и полотенца. Начало в 14:00, вход бесплатный. Фестиваль китайской кухни (0+) В Арамили в «Парке сказов» пройдет дегустация национальных блюд. На главной сцене с12:00 до 15:00 посетители фестиваля смогут попробовать еду от кафе «Дунцзы», ресторанов «Конг Фу» и «Дон Фан». Также в программе — мастер-классы по приготовлению блюд, основам китайской медицины, чайной церемонии и каллиграфии, выступления китайских артистов и игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие начнется с 10:00, билеты — от 500 рублей. Турнир по картингу (6+) Мероприятие пройдет на площадке TURBA Karting Hall (ул. Инновационная, 8). Участникам предоставят технику и карты, взнос за участие для детей и юниоров — 4000 рублей, для взрослых — 5000 рублей. Начало в 10:20, для зрителей вход бесплатный. День металлурга в Верхней Пышме (0+) В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman, а в 19:00 на площади у Дворца спорта УГМК концерт проведет дуэт Filatov & Karas. В Музейном комплексе можно будет найти мастер-классы, шоу мыльных пузырей, конкурсы, эстафеты и огромный батут в виде бульдозера. Начало в 12:00, вход бесплатный. День металлурга в Ревде (0+) Гостей ждут сразу три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход свободный. Фестиваль вафельных трубочек в Первоуральске (0+) Посетителей ждет море трубочек с разнообразными начинками — от традиционной вареной сгущенки до сырного крема, авторские десерты, перепечи и фирменный напиток первоуральских кофеен — можжевеловый раф. На набережной Нижне-Шайтанского пруда можно будет найти ярмарку мастеров, аниматоров, мастер-классы по живописи, лепке из глины, мыловарению, точечной росписи. Начало в 10:00, вход свободный. Фестиваль MEGA AUTOFEST (6+) Площадка возле ТРЦ «Мега» станет территорией скорости, автозвука и тюнинга. Гости увидят парные дрифт-заезды от профессиональных гонщиков Урала, выставку около 100 автомобилей в разных номинациях: дрифт-кары, тюнинг, ретро, эксклюзив, послушать концерт. Впервые можно будет прокатиться с пилотом на дрифт-такси. Начало в 12:00, билеты — от 700 рублей. FANTASY LIKEE FEST (0+) Фестиваль аниме-культуры и косплея пройдет в ТРЦ Veer Mall. Фанатов комиксов, сериалов и компьютерных игр ждет косплей-дефиле, музыкальное шоу и танцы. Начало в 11:00 в Атриуме, вход бесплатный. Фестиваль красок (0+) В парке «Таганская слобода» пройдет еще один фестиваль красок. В программе — флешмоб и музыка. Начало в 17:00, вход свободный. «Эзотерический Екатеринбург» (18+) Горожан приглашают посетить мероприятие, где можно будет потанцевать босиком под этническую, фольклорную и медитативную музыку в электронной обработке, помедитировать, попробовать гвоздестояние. Сбор пройдет в центре практик Rayman, начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей.