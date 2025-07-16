Екатеринбуржцы разобрали дорогущие билеты на стадионное шоу Басты

В Екатеринбурге раскупили билеты за 25 тысяч рублей на концерт Басты
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Баста даст двухчасовой концерт Фото:

Екатеринбуржцы разобрали дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) на концерт рэпера Басты, он выступит 19 июля на главном стадионе города. Также горожан ждут тренировка с бойцом Иваном Штырковым, фестиваль в честь поэта Владимира Маяковского, дрифт-фестиваль, бесплатная дегустация китайских блюд, косплей-дефиле. Подборка самых интересных событий пятницы и выходных — в традиционной афише URA.RU.

18 июля

День с «РМК Поиск» (0+)

Гостям расскажут, как не потеряться в лесу и потушить пожар, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, представят компьютерный симулятор по управлению беспилотниками. Также будет работать выставка техники и оборудования аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», а всем пришедшим на классы вручат подарки. Начало в 15:00, вход свободный.

Летний кинотеатр возле ГЦСИ от Tele2. Екатеринбург
Все мероприятия на «Т2 СПОТ» бесплатные
Фото:

Кинопоказы и концерты у ККТ «Космос» (12+)

На летней площадке «Т2 СПОТ» с 15:00 пройдут показы фильмов «Восточный ветер 2» и «Причем тут любовь?». С 19:00 на сцене будут выступать артисты продюсерского центра ProGolos Academy, а после горожанам предлагают научиться танцевать бачату, сальсу, зук и линди-хоп. Вход свободный.

Лекция-встреча о Непале (0+)

Екатеринбурженка Ульяна Прусова расскажет о своей поездке в Гималаи. Девушка поделится опытом, впечатлениями и сложностями прохождения маршрута. Мероприятие пройдет в ТК «Сити-центр» (вход 2, 3 этаж, Маркет Аркар) в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

Вечеринка «Девичник IBIZA» (18+)

В концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку с танцами и коктейлями, пройдет чемпионат по бир-понгу и будет работать тату-зона. Начало в 23:30, для девушек вход будет бесплатным, для мужчин — от 549 рублей.

19 июля

Концерт Басты (12+)

Один из самых популярных рэперов современности проведет концерт на «Екатеринбург Арене». Все самые дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) уже раскупили, сейчас в наличии остались места от 5900 до 9500 рублей. Начало в 19:00.

Иван Штырков против Хадиса Ибрагимова на турнире RCC 20. Екатеринбург
Иван Штырков познакомит участников тренировки с индустрией единоборств
Фото:

Тренировка с Иваном Штырковым (6+)

Капитан команды «Архангел Михаил» проведет открытую тренировку. На ней участники узнают о базовых ударах и секретах восстановления после нагрузок. Тренировка бесплатная, с собой нужно взять воду. Начало в 16:00.

«Маяковский-фест» (12+)

В ЦПКиО пройдет фестиваль в честь Владимира Маяковского. Гостей ждут поэтические чтения, спектакли, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы. В финале вечера выступят певица RAMONA, петербургский артист Хмыров и группа «Перемотка». Начало в 12:00, вход свободный.

«Три куста своп» (0+)

Также в парк Маяковского пройдет встреча для всех любителей комнатных растений. На аллее возле Общественного огорода можно будет обменяться черенками, домашними растениями и книгами, выпить чай. Дополнительно в 13:00 и 15:00 организуют экскурсии. Вход свободный, количество мест на экскурсиях ограничено, регистрация на месте.

Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и прогулка на яхте "Мечта укажет путь". Екатеринбург
На этой титановой яхте и пройдет водная прогулка
Фото:

Завтрак на яхте (6+)

Горожане отправятся в водное путешествие по Визовскому пруду, а капитан яхты Николай Паньков расскажет о том, как он чуть не дошел до Персидского залива. Туристов угостят кофе, блинчиками с крабом, спайси-соусом, трюфельным сыром, яйцом пашот и голландезом. Старт в 10:00 от яхт-клуба «Комета», билет стоит 2500 рублей, с собой следует взять теплую кофту.

Пенная дискотека (0+)

В эту субботу в ТРЦ «Радуга Парк» участников ждет красочное шоу с использованием красок холи и бой с использованием водяных бомбочек. В завершение праздника пройдет пенная дискотека. Краски можно будет приобрести на месте. Рекомендуется взять с собой сменную одежду и полотенца. Начало в 14:00, вход бесплатный.

Фестиваль китайской кухни (0+)

В Арамили в «Парке сказов» пройдет дегустация национальных блюд. На главной сцене с12:00 до 15:00 посетители фестиваля смогут попробовать еду от кафе «Дунцзы», ресторанов «Конг Фу» и «Дон Фан». Также в программе — мастер-классы по приготовлению блюд, основам китайской медицины, чайной церемонии и каллиграфии, выступления китайских артистов и игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие начнется с 10:00, билеты — от 500 рублей.

Клипарт. Екатеринбург
В соревнованиях по картингу будут участвовать дети и взрослые
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Турнир по картингу (6+)

Мероприятие пройдет на площадке TURBA Karting Hall (ул. Инновационная, 8). Участникам предоставят технику и карты, взнос за участие для детей и юниоров — 4000 рублей, для взрослых — 5000 рублей. Начало в 10:20, для зрителей вход бесплатный.

День металлурга в Верхней Пышме (0+)

В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman, а в 19:00 на площади у Дворца спорта УГМК концерт проведет дуэт Filatov & Karas. В Музейном комплексе можно будет найти мастер-классы, шоу мыльных пузырей, конкурсы, эстафеты и огромный батут в виде бульдозера. Начало в 12:00, вход бесплатный.

День металлурга в Ревде (0+)

Гостей ждут сразу три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход свободный.

Фестиваль вафельных трубочек в Первоуральске (0+)

Посетителей ждет море трубочек с разнообразными начинками — от традиционной вареной сгущенки до сырного крема, авторские десерты, перепечи и фирменный напиток первоуральских кофеен — можжевеловый раф. На набережной Нижне-Шайтанского пруда можно будет найти ярмарку мастеров, аниматоров, мастер-классы по живописи, лепке из глины, мыловарению, точечной росписи. Начало в 10:00, вход свободный.

20 июля

Фестиваль MEGA AUTOFEST (6+)

Площадка возле ТРЦ «Мега» станет территорией скорости, автозвука и тюнинга. Гости увидят парные дрифт-заезды от профессиональных гонщиков Урала, выставку около 100 автомобилей в разных номинациях: дрифт-кары, тюнинг, ретро, эксклюзив, послушать концерт. Впервые можно будет прокатиться с пилотом на дрифт-такси. Начало в 12:00, билеты — от 700 рублей.

Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень
Участники смогут показать свои костюмы
Фото:

FANTASY LIKEE FEST (0+)

Фестиваль аниме-культуры и косплея пройдет в ТРЦ Veer Mall. Фанатов комиксов, сериалов и компьютерных игр ждет косплей-дефиле, музыкальное шоу и танцы. Начало в 11:00 в Атриуме, вход бесплатный.

Фестиваль красок (0+)

В парке «Таганская слобода» пройдет еще один фестиваль красок. В программе — флешмоб и музыка. Начало в 17:00, вход свободный.

«Эзотерический Екатеринбург» (18+)

Горожан приглашают посетить мероприятие, где можно будет потанцевать босиком под этническую, фольклорную и медитативную музыку в электронной обработке, помедитировать, попробовать гвоздестояние. Сбор пройдет в центре практик Rayman, начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей.

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Екатеринбуржцы разобрали дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) на концерт рэпера Басты, он выступит 19 июля на главном стадионе города. Также горожан ждут тренировка с бойцом Иваном Штырковым, фестиваль в честь поэта Владимира Маяковского, дрифт-фестиваль, бесплатная дегустация китайских блюд, косплей-дефиле. Подборка самых интересных событий пятницы и выходных — в традиционной афише URA.RU. День с «РМК Поиск» (0+) Гостям расскажут, как не потеряться в лесу и потушить пожар, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, представят компьютерный симулятор по управлению беспилотниками. Также будет работать выставка техники и оборудования аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», а всем пришедшим на классы вручат подарки. Начало в 15:00, вход свободный. Кинопоказы и концерты у ККТ «Космос» (12+) На летней площадке «Т2 СПОТ» с 15:00 пройдут показы фильмов «Восточный ветер 2» и «Причем тут любовь?». С 19:00 на сцене будут выступать артисты продюсерского центра ProGolos Academy, а после горожанам предлагают научиться танцевать бачату, сальсу, зук и линди-хоп. Вход свободный. Лекция-встреча о Непале (0+) Екатеринбурженка Ульяна Прусова расскажет о своей поездке в Гималаи. Девушка поделится опытом, впечатлениями и сложностями прохождения маршрута. Мероприятие пройдет в ТК «Сити-центр» (вход 2, 3 этаж, Маркет Аркар) в 19:00. Вход свободный, по регистрации. Вечеринка «Девичник IBIZA» (18+) В концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку с танцами и коктейлями, пройдет чемпионат по бир-понгу и будет работать тату-зона. Начало в 23:30, для девушек вход будет бесплатным, для мужчин — от 549 рублей. Концерт Басты (12+) Один из самых популярных рэперов современности проведет концерт на «Екатеринбург Арене». Все самые дорогие билеты (за 25 тысяч рублей) уже раскупили, сейчас в наличии остались места от 5900 до 9500 рублей. Начало в 19:00. Тренировка с Иваном Штырковым (6+) Капитан команды «Архангел Михаил» проведет открытую тренировку. На ней участники узнают о базовых ударах и секретах восстановления после нагрузок. Тренировка бесплатная, с собой нужно взять воду. Начало в 16:00. «Маяковский-фест» (12+) В ЦПКиО пройдет фестиваль в честь Владимира Маяковского. Гостей ждут поэтические чтения, спектакли, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы. В финале вечера выступят певица RAMONA, петербургский артист Хмыров и группа «Перемотка». Начало в 12:00, вход свободный. «Три куста своп» (0+) Также в парк Маяковского пройдет встреча для всех любителей комнатных растений. На аллее возле Общественного огорода можно будет обменяться черенками, домашними растениями и книгами, выпить чай. Дополнительно в 13:00 и 15:00 организуют экскурсии. Вход свободный, количество мест на экскурсиях ограничено, регистрация на месте. Завтрак на яхте (6+) Горожане отправятся в водное путешествие по Визовскому пруду, а капитан яхты Николай Паньков расскажет о том, как он чуть не дошел до Персидского залива. Туристов угостят кофе, блинчиками с крабом, спайси-соусом, трюфельным сыром, яйцом пашот и голландезом. Старт в 10:00 от яхт-клуба «Комета», билет стоит 2500 рублей, с собой следует взять теплую кофту. Пенная дискотека (0+) В эту субботу в ТРЦ «Радуга Парк» участников ждет красочное шоу с использованием красок холи и бой с использованием водяных бомбочек. В завершение праздника пройдет пенная дискотека. Краски можно будет приобрести на месте. Рекомендуется взять с собой сменную одежду и полотенца. Начало в 14:00, вход бесплатный. Фестиваль китайской кухни (0+) В Арамили в «Парке сказов» пройдет дегустация национальных блюд. На главной сцене с12:00 до 15:00 посетители фестиваля смогут попробовать еду от кафе «Дунцзы», ресторанов «Конг Фу» и «Дон Фан». Также в программе — мастер-классы по приготовлению блюд, основам китайской медицины, чайной церемонии и каллиграфии, выступления китайских артистов и игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие начнется с 10:00, билеты — от 500 рублей. Турнир по картингу (6+) Мероприятие пройдет на площадке TURBA Karting Hall (ул. Инновационная, 8). Участникам предоставят технику и карты, взнос за участие для детей и юниоров — 4000 рублей, для взрослых — 5000 рублей. Начало в 10:20, для зрителей вход бесплатный. День металлурга в Верхней Пышме (0+) В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman, а в 19:00 на площади у Дворца спорта УГМК концерт проведет дуэт Filatov & Karas. В Музейном комплексе можно будет найти мастер-классы, шоу мыльных пузырей, конкурсы, эстафеты и огромный батут в виде бульдозера. Начало в 12:00, вход бесплатный. День металлурга в Ревде (0+) Гостей ждут сразу три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход свободный. Фестиваль вафельных трубочек в Первоуральске (0+) Посетителей ждет море трубочек с разнообразными начинками — от традиционной вареной сгущенки до сырного крема, авторские десерты, перепечи и фирменный напиток первоуральских кофеен — можжевеловый раф. На набережной Нижне-Шайтанского пруда можно будет найти ярмарку мастеров, аниматоров, мастер-классы по живописи, лепке из глины, мыловарению, точечной росписи. Начало в 10:00, вход свободный. Фестиваль MEGA AUTOFEST (6+) Площадка возле ТРЦ «Мега» станет территорией скорости, автозвука и тюнинга. Гости увидят парные дрифт-заезды от профессиональных гонщиков Урала, выставку около 100 автомобилей в разных номинациях: дрифт-кары, тюнинг, ретро, эксклюзив, послушать концерт. Впервые можно будет прокатиться с пилотом на дрифт-такси. Начало в 12:00, билеты — от 700 рублей. FANTASY LIKEE FEST (0+) Фестиваль аниме-культуры и косплея пройдет в ТРЦ Veer Mall. Фанатов комиксов, сериалов и компьютерных игр ждет косплей-дефиле, музыкальное шоу и танцы. Начало в 11:00 в Атриуме, вход бесплатный. Фестиваль красок (0+) В парке «Таганская слобода» пройдет еще один фестиваль красок. В программе — флешмоб и музыка. Начало в 17:00, вход свободный. «Эзотерический Екатеринбург» (18+) Горожан приглашают посетить мероприятие, где можно будет потанцевать босиком под этническую, фольклорную и медитативную музыку в электронной обработке, помедитировать, попробовать гвоздестояние. Сбор пройдет в центре практик Rayman, начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей.
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