В Свердловской области передали в суд уголовные дела пяти подростков, которые готовились совершить теракты на железной дороге в Красноуральске по заказу Украинских спецслужб. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.
«В ходе расследования данных уголовных дел дана правовая оценка действиям всех виновных лиц. Следователями СК на транспорте проведен комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве.
О задержании несовершеннолетних стало известно 30 июня. Операцию проводили оперативники свердловского управления ФСБ. Подозреваемые попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы. За теракты им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.
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