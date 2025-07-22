Голову трехлетней девочки зажало дверьми вагона метро в Екатеринбурге

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Инцидент произошел на станции «Космонавтов»
Инцидент произошел на станции «Космонавтов» Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Космонавтов» двери вагона зажали голову трехлетней девочки. Створки закрылись в момент, когда семья выходила на станцию, рассказала мама пострадавшей.

«В какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. По словам женщины, сначала зажало мужчину, а чуть позже, на „Космонавтов“, — уже их самих», — передает telegram-канал Ural Mash.

Ребенка вытаскивали из тисков руками. Девочка отделалась шишкой, а ее мать — синяками на руках. По данным канала, сотрудники подземки отказались принимать жалобу семьи, посоветовав написать ее через сайт. Однако позже в метро признали, что машинист закрыл двери раньше времени.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метрополитена. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Екатеринбурге на станции метро «Космонавтов» двери вагона зажали голову трехлетней девочки. Створки закрылись в момент, когда семья выходила на станцию, рассказала мама пострадавшей. «В какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. По словам женщины, сначала зажало мужчину, а чуть позже, на „Космонавтов“, — уже их самих», — передает telegram-канал Ural Mash. Ребенка вытаскивали из тисков руками. Девочка отделалась шишкой, а ее мать — синяками на руках. По данным канала, сотрудники подземки отказались принимать жалобу семьи, посоветовав написать ее через сайт. Однако позже в метро признали, что машинист закрыл двери раньше времени. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метрополитена. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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