Голову трехлетней девочки зажало дверьми вагона метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на станции метро «Космонавтов» двери вагона зажали голову трехлетней девочки. Створки закрылись в момент, когда семья выходила на станцию, рассказала мама пострадавшей.
«В какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. По словам женщины, сначала зажало мужчину, а чуть позже, на „Космонавтов“, — уже их самих», — передает telegram-канал Ural Mash.
Ребенка вытаскивали из тисков руками. Девочка отделалась шишкой, а ее мать — синяками на руках. По данным канала, сотрудники подземки отказались принимать жалобу семьи, посоветовав написать ее через сайт. Однако позже в метро признали, что машинист закрыл двери раньше времени.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метрополитена. Ответ будет опубликован, как только появится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!