Главам районов наказали следить за дождливой неделей, пришедшей в Екатеринбург из Москвы

Следить за низинами, своевременно очищать колодцы — такие задания даны главам районов Екатеринбурга в преддверии дождливой недели, которую обещают синоптики, чтобы не допустить подтоплений улиц и дорог. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В настоящий момент дождевая канализация промыта и прочищена. Главам районов дано указание следить за низинами и своевременно заниматься очисткой решеток водоприемных колодцев и лотка от случайного мусора и скошенной травы», — рассказали в администрации. При этом отметив, что по прогнозам, неделя не обещает быть настолько дождливой, чтобы возникли проблемы.
Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловскую область с 22 июля пришли дожди, накрывшие ранее Москву и Подмосковье, что привело к сильным подтоплениям улиц, подземных переходов. В ближайшие несколько дней осадки будут частыми, правда, как в столице, заливать не будет.
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