Суд выпустил из СИЗО буйного отца, напавшего на тренера в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, колючая проволока, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Адонис Мироев был под стражей с 27 апреля Фото:

В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Адониса Мироева, обвиненного в нападении на тренера по фигурному катанию. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мироеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Судебное заседание прошло в Свердловском облсуде», — сказал собеседник агентства.

Силовики считают, что Мироев накинулся на Михаила Слободчикова 23 апреля — из-за того, что дочь Адониса не завоевала призовое место на соревнованиях. На ситуацию сразу же обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного отца. Мироев был задержан и обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Адониса Мироева, обвиненного в нападении на тренера по фигурному катанию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мироеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Судебное заседание прошло в Свердловском облсуде», — сказал собеседник агентства. Силовики считают, что Мироев накинулся на Михаила Слободчикова 23 апреля — из-за того, что дочь Адониса не завоевала призовое место на соревнованиях. На ситуацию сразу же обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного отца. Мироев был задержан и обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...