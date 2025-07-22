Суд выпустил из СИЗО буйного отца, напавшего на тренера в Екатеринбурге

22 июля 2025 в 13:56 Размер текста - 17 +

Адонис Мироев был под стражей с 27 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Адониса Мироева, обвиненного в нападении на тренера по фигурному катанию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мироеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Судебное заседание прошло в Свердловском облсуде», — сказал собеседник агентства. Силовики считают, что Мироев накинулся на Михаила Слободчикова 23 апреля — из-за того, что дочь Адониса не завоевала призовое место на соревнованиях. На ситуацию сразу же обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного отца. Мироев был задержан и обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Адониса Мироева, обвиненного в нападении на тренера по фигурному катанию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мироеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Судебное заседание прошло в Свердловском облсуде», — сказал собеседник агентства. Силовики считают, что Мироев накинулся на Михаила Слободчикова 23 апреля — из-за того, что дочь Адониса не завоевала призовое место на соревнованиях. На ситуацию сразу же обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного отца. Мироев был задержан и обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).