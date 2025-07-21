21 июля 2025

Бывшему статусному свердловскому силовику вынесли приговор за взятки

В Полевском экс-начальника отделения ГАИ лишили свободы на семь лет за взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Кувикина обвинили по восьми эпизодам по ч.3 ст. 290 УК РФ
Кувикина обвинили по восьми эпизодам по ч.3 ст. 290 УК РФ Фото:

В Полевском (Свердловская область) вынесли приговор экс-начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Юрию Кувикину, обвиняемому в получении взятки от курсантов из автошкол. Следующие семь лет он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в два миллиона рублей», — пояснили там. По данным объединенной пресс-службы судов, Кувикина лишили звания «майор полиции». Еще он лишен права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что в операции по задержанию участвовали сотрудники управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Кувикина задержали в феврале 2024 года.

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В Полевском (Свердловская область) вынесли приговор экс-начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Юрию Кувикину, обвиняемому в получении взятки от курсантов из автошкол. Следующие семь лет он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в два миллиона рублей», — пояснили там. По данным объединенной пресс-службы судов, Кувикина лишили звания «майор полиции». Еще он лишен права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что в операции по задержанию участвовали сотрудники управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Кувикина задержали в феврале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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