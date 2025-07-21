Бывшему статусному свердловскому силовику вынесли приговор за взятки

В Полевском (Свердловская область) вынесли приговор экс-начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Юрию Кувикину, обвиняемому в получении взятки от курсантов из автошкол. Следующие семь лет он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в два миллиона рублей», — пояснили там. По данным объединенной пресс-службы судов, Кувикина лишили звания «майор полиции». Еще он лишен права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что в операции по задержанию участвовали сотрудники управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Кувикина задержали в феврале 2024 года.
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