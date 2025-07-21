В Свердловской области родился мальчик с необычной внешностью. Фото

22 июля 2025 в 08:54 Размер текста - 17 +

С рождения Тема ведет непрекращающуюся борьбу за свое выживание Фото: Алексей Таранов Восьмимесячный Тема Печайтис из Каменска-Уральского столкнулся с редким и сложным диагнозом — синдромом Крузона. Это генетическое заболевание обуславливает необычную внешность мальчика, и, к сожалению, полностью вылечить его невозможно. Однако дорогостоящая операция стоимостью 1 642 850 рублей способна существенно улучшить жизнь маленького уральца, облегчив его состояние. Как помочь малышу — в материале URA.RU. Жизнь Темы началась с отчаянной борьбы: при рождении его сердце остановилось, и младенец пережил клиническую смерть. Врачам удалось реанимировать его, но первые недели он провел на аппарате ИВЛ. В этот период врачи заподозрили редкое заболевание — синдром Крузона. Генетический анализ подтвердил этот диагноз. «Нам объяснили, что для этого синдрома характерны деформация лицевой и мозговой частей черепа, постепенное изменение черт лица, отставание в развитии, прогрессирующее нарушение слуха и зрения», — поделилась мама мальчика Дарья. Синдром Крузона — редкое генетическое заболевание, при котором происходит преждевременное сращение швов черепа. Это приводит к деформации лицевой и мозговой частей головы, изменению черт лица, а также к возможным нарушениям слуха, зрения и отставанию в развитии. У детей с этим синдромом могут наблюдаться выраженные выступы лба, плоский затылок и трудности с удержанием головы. Голову Тема стал удерживать к трем месяцам, но до сих пор делает это неуверенно. Наблюдения за его развитием выявили и другие особенности: лоб сильно выступил вперед, а затылок стал плоским. Эти внешние признаки, а также проблемы с удержанием головы стали поводом для проведения компьютерной томографии в апреле этого года. Исследование показало серьезную проблему: у Темы сросся шов на задней части черепа и шов между теменными костями. Данное состояние требует специализированного медицинского вмешательства, поэтому мальчика незамедлительно направили в Москву для дальнейшего обследования и определения тактики лечения. Малышу требуется сложная и дорогостоящая операция Фото: Алексей Таранов «После обследования врачи сказали, что сыну необходимо хирургическое лечение — выдвижение костей теменно-затылочной области с помощью дистракционных аппаратов. Это лечение позволит увеличить объем черепа и избежать тяжелых осложнений — нарушений работы головного мозга, нарастания внутричерепного давления, сильных головных болей», — сказала женщина. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Москва) Леонид Сатанин заявил, что у Темы выявлена черепная деформация, обусловленная синдромом Крузона, а также отмечается гипоплазия костей теменно-затылочной области. «Ребенку требуется этапное хирургическое лечение. Первым этапом необходимо провести дистракцию (вытяжение) костей теменно-затылочной области с установкой компрессионно-дистракционных аппаратов», — отметил медик. «Мы должны сами оплатить хирургию и дистракционные аппараты, а у нас такой возможности нет. Работает только муж. В семье трое маленьких детей. Спасите нашего Тему!», — обратилась мама малыша Дарья. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу мальчика. Помочь Теме можно несколькими способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Восьмимесячный Тема Печайтис из Каменска-Уральского столкнулся с редким и сложным диагнозом — синдромом Крузона. Это генетическое заболевание обуславливает необычную внешность мальчика, и, к сожалению, полностью вылечить его невозможно. Однако дорогостоящая операция стоимостью 1 642 850 рублей способна существенно улучшить жизнь маленького уральца, облегчив его состояние. Как помочь малышу — в материале URA.RU. Жизнь Темы началась с отчаянной борьбы: при рождении его сердце остановилось, и младенец пережил клиническую смерть. Врачам удалось реанимировать его, но первые недели он провел на аппарате ИВЛ. В этот период врачи заподозрили редкое заболевание — синдром Крузона. Генетический анализ подтвердил этот диагноз. «Нам объяснили, что для этого синдрома характерны деформация лицевой и мозговой частей черепа, постепенное изменение черт лица, отставание в развитии, прогрессирующее нарушение слуха и зрения», — поделилась мама мальчика Дарья. Голову Тема стал удерживать к трем месяцам, но до сих пор делает это неуверенно. Наблюдения за его развитием выявили и другие особенности: лоб сильно выступил вперед, а затылок стал плоским. Эти внешние признаки, а также проблемы с удержанием головы стали поводом для проведения компьютерной томографии в апреле этого года. Исследование показало серьезную проблему: у Темы сросся шов на задней части черепа и шов между теменными костями. Данное состояние требует специализированного медицинского вмешательства, поэтому мальчика незамедлительно направили в Москву для дальнейшего обследования и определения тактики лечения. «После обследования врачи сказали, что сыну необходимо хирургическое лечение — выдвижение костей теменно-затылочной области с помощью дистракционных аппаратов. Это лечение позволит увеличить объем черепа и избежать тяжелых осложнений — нарушений работы головного мозга, нарастания внутричерепного давления, сильных головных болей», — сказала женщина. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Москва) Леонид Сатанин заявил, что у Темы выявлена черепная деформация, обусловленная синдромом Крузона, а также отмечается гипоплазия костей теменно-затылочной области. «Ребенку требуется этапное хирургическое лечение. Первым этапом необходимо провести дистракцию (вытяжение) костей теменно-затылочной области с установкой компрессионно-дистракционных аппаратов», — отметил медик. «Мы должны сами оплатить хирургию и дистракционные аппараты, а у нас такой возможности нет. Работает только муж. В семье трое маленьких детей. Спасите нашего Тему!», — обратилась мама малыша Дарья. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу мальчика. Помочь Теме можно несколькими способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.