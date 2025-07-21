Екатеринбуржцу грозит реальный срок за посты в Telegram

В Екатеринбурге осудят администратора одного из telegram-каналов за посты с откровенными фото девушек, в которых содержались христианские символы. Мужчину обвинили в оскорблении чувств верующих, ему грозит до одного года лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Подсудимый, являясь администратором telegram-канала, ориентированного на размещение контента 18+, опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, содержащих элементы христианской атрибутики и символики», — пояснили там. Уголовное дело завели по ч.1 ст.148 УК РФ.
По мнению силовиков, обвиняемый выразил неуважение к православным традициям — Русской православной церкви Московского патриархата. Помимо лишения свободы, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы.
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