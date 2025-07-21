21 июля 2025

Екатеринбуржцу грозит реальный срок за посты в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый публиковал контент для взрослых
Обвиняемый публиковал контент для взрослых Фото:

В Екатеринбурге осудят администратора одного из telegram-каналов за посты с откровенными фото девушек, в которых содержались христианские символы. Мужчину обвинили в оскорблении чувств верующих, ему грозит до одного года лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Подсудимый, являясь администратором telegram-канала, ориентированного на размещение контента 18+, опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, содержащих элементы христианской атрибутики и символики», — пояснили там. Уголовное дело завели по ч.1 ст.148 УК РФ.

По мнению силовиков, обвиняемый выразил неуважение к православным традициям — Русской православной церкви Московского патриархата. Помимо лишения свободы, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы.

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В Екатеринбурге осудят администратора одного из telegram-каналов за посты с откровенными фото девушек, в которых содержались христианские символы. Мужчину обвинили в оскорблении чувств верующих, ему грозит до одного года лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Подсудимый, являясь администратором telegram-канала, ориентированного на размещение контента 18+, опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, содержащих элементы христианской атрибутики и символики», — пояснили там. Уголовное дело завели по ч.1 ст.148 УК РФ. По мнению силовиков, обвиняемый выразил неуважение к православным традициям — Русской православной церкви Московского патриархата. Помимо лишения свободы, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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