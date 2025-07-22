На выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась весной в «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге, произошла ротация. На место прошлых работ приехали новая графика и вышивка, рассказали URA.RU в пресс-службе музея.
«Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль — довольно чувствительные виды искусства, которые нуждаются в особых условиях экспонирования, ведь даже приглушенный и деликатный свет может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3–4 месяца необходимо обновление состава и ротация представленных предметов», — пояснили в музее.
На выставке заменили восемь листов графики. Также в экспозицию введена «Вышитая картина с изображением библейских сцен».
Одного из самых дорогих художников в мире — Питера Пауля Рубенса (его работу «Резня невинных» в 2000-х продали за 76,5 млн долларов) привезли в Екатеринбург весной. Выставка «Золотой век искусства Фландрии» знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде этого крупного художественного центра Европы.
Всего в экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость. Выставка пользуется большой популярностью у екатеринбуржцев — ранее представители музея даже вводили ограничения: на выставку можно было попасть, купив билет на конкретный сеанс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!