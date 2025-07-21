Московский блогер попался пьяным за рулем в Свердловской области

Фуд-блогер Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском и получил приговор

22 июля 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Свердловский суд вынес блогеру обвинительный приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Московский фуд-блогер Даниэль Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском (Свердловская область) и получил обвинительный приговор. Сейчас, как стало известно URA.RU, Хоменок пытается оспорить вердикт в Свердловском облсуде. Белоярский райсуд вынес приговор еще 21 апреля. Блогера признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Даниэлю назначили 300 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля. В суде было установлено, что машина, на которой его остановили гаишники, блогеру не принадлежит. Рассмотрение апелляционной жалобы в суде намечено на эту неделю. Хоменок в своем блоге рассказывает о вкусной еде и ресторанах на аудиторию более 500 тысяч человек. На Урал он перебрался после знакомства с Евгенией Ячменевой (тоже блогер). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский фуд-блогер Даниэль Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском (Свердловская область) и получил обвинительный приговор. Сейчас, как стало известно URA.RU, Хоменок пытается оспорить вердикт в Свердловском облсуде. Белоярский райсуд вынес приговор еще 21 апреля. Блогера признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Даниэлю назначили 300 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля. В суде было установлено, что машина, на которой его остановили гаишники, блогеру не принадлежит. Рассмотрение апелляционной жалобы в суде намечено на эту неделю. Хоменок в своем блоге рассказывает о вкусной еде и ресторанах на аудиторию более 500 тысяч человек. На Урал он перебрался после знакомства с Евгенией Ячменевой (тоже блогер).