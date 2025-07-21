21 июля 2025

Московский блогер попался пьяным за рулем в Свердловской области

Фуд-блогер Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском и получил приговор
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский суд вынес блогеру обвинительный приговор Фото:

Московский фуд-блогер Даниэль Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском (Свердловская область) и получил обвинительный приговор. Сейчас, как стало известно URA.RU, Хоменок пытается оспорить вердикт в Свердловском облсуде.

Белоярский райсуд вынес приговор еще 21 апреля. Блогера признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Даниэлю назначили 300 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля.

В суде было установлено, что машина, на которой его остановили гаишники, блогеру не принадлежит. Рассмотрение апелляционной жалобы в суде намечено на эту неделю.

Хоменок в своем блоге рассказывает о вкусной еде и ресторанах на аудиторию более 500 тысяч человек. На Урал он перебрался после знакомства с Евгенией Ячменевой (тоже блогер).

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Московский фуд-блогер Даниэль Хоменок попался пьяным за рулем в Белоярском (Свердловская область) и получил обвинительный приговор. Сейчас, как стало известно URA.RU, Хоменок пытается оспорить вердикт в Свердловском облсуде. Белоярский райсуд вынес приговор еще 21 апреля. Блогера признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Даниэлю назначили 300 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля. В суде было установлено, что машина, на которой его остановили гаишники, блогеру не принадлежит. Рассмотрение апелляционной жалобы в суде намечено на эту неделю. Хоменок в своем блоге рассказывает о вкусной еде и ресторанах на аудиторию более 500 тысяч человек. На Урал он перебрался после знакомства с Евгенией Ячменевой (тоже блогер).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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