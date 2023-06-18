Аналитики озвучили, какая часть населения Тюменской области живет за чертой бедности

РИАН: в Тюменской области за чертой бедности живет 12,4% населения

Количество бедного населения за 2022 год снизилось на 0,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области по итогам 2022 года за чертой бедности проживает 12,4% населения. Об этом сообщили эксперты в исследовании.

«Тюменская область. Доля населения за чертой бедности в 2022 году — 12,4%», — сообщают данные аналитики на сайте РИА Новости. При этом наблюдается положительная тенденция, так как за предыдущий год количество бедного населения снизилось на 0,8%.

В рейтинге регионов по уровню материального благополучия Тюменская область занимает 31 место. Данная позиция связана также с показателем, характеризующим отношение медианных доходов (среднедушевой месячный доход — прим. URA.RU) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За 2022 год он составил 1,61 пункта.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменскую область поставили на третье место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. Данный показатель позволяет оценить усилия региональных властей по созданию хороших условий для бизнеса.