15 июня 2023

Тюменскую область назвали одним из лучших регионов для ведения бизнеса

Тюменская область заняла 3 место в национальном рейтинге инвестклимата
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
В прошлом году губернатор региона Моор поблагодарил земляков за пятое место Фото:

Тюменскую область поставили на третье место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата, который позволяет оценить усилия региональных властей по созданию хороших условий для бизнеса. Об этом сообщили на прямой трансляции с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023).

«Тюменская область совместно с Московской и Нижегородской поделили между собой третье место», — сообщили в трансляции фонда «Росконгресса». Первое место отдали Москве, за ней на второй позиции расположили республику Татарстан.

Ранее URA.RU сообщало, что годом ранее Тюменская область заняла пятое место в этом же рейтинге 2022 года. Тогда губернатор региона Александр Моор положительно оценил этот результат.

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Тюменскую область поставили на третье место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата, который позволяет оценить усилия региональных властей по созданию хороших условий для бизнеса. Об этом сообщили на прямой трансляции с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023). «Тюменская область совместно с Московской и Нижегородской поделили между собой третье место», — сообщили в трансляции фонда «Росконгресса». Первое место отдали Москве, за ней на второй позиции расположили республику Татарстан. Ранее URA.RU сообщало, что годом ранее Тюменская область заняла пятое место в этом же рейтинге 2022 года. Тогда губернатор региона Александр Моор положительно оценил этот результат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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