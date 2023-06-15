Тюменскую область назвали одним из лучших регионов для ведения бизнеса

Тюменская область заняла 3 место в национальном рейтинге инвестклимата

В прошлом году губернатор региона Моор поблагодарил земляков за пятое место Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменскую область поставили на третье место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата, который позволяет оценить усилия региональных властей по созданию хороших условий для бизнеса. Об этом сообщили на прямой трансляции с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023).

«Тюменская область совместно с Московской и Нижегородской поделили между собой третье место», — сообщили в трансляции фонда «Росконгресса». Первое место отдали Москве, за ней на второй позиции расположили республику Татарстан.

Ранее URA.RU сообщало, что годом ранее Тюменская область заняла пятое место в этом же рейтинге 2022 года. Тогда губернатор региона Александр Моор положительно оценил этот результат.