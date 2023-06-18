В Тюмени осудят курьера, сбившего 8-летнего ребенка

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени осудят курьера службы доставки продуктов, который сбил на велосипеде 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Обвиняемый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт города Тюмень в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на 8-летнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло вечером в феврале 2023 года. У ребенка диагностировали переломы лицевых костей, зубов и раны на лице. Отмечается, что уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.