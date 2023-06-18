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В Тюмени осудят курьера, сбившего 8-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Фото:

В Тюмени осудят курьера службы доставки продуктов, который сбил на велосипеде 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Обвиняемый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт города Тюмень в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на 8-летнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло вечером в феврале 2023 года. У ребенка диагностировали переломы лицевых костей, зубов и раны на лице. Отмечается, что уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

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В Тюмени осудят курьера службы доставки продуктов, который сбил на велосипеде 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Обвиняемый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт города Тюмень в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на 8-летнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — говорится в сообщении ведомства. Происшествие произошло вечером в феврале 2023 года. У ребенка диагностировали переломы лицевых костей, зубов и раны на лице. Отмечается, что уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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