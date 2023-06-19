19 июня 2023

В челябинском поселке рабочих завалило в шахте

В поселке Вишневогорск из-за обрушения на шахте пострадали два проходчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
В шахте АО «Маукский рудник» из-за обвала пострадали двое рабочих Фото:

В поселке Вишневогорск Каслинского района Челябинской области в шахте АО «Маукский рудник» завалило рабочих. Происшествие случилось 16 июня, двое проходчиков доставлены в больницу.

«При выполнении работ отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика. Они были доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Полученные травмы не представляют опасности для жизни», — цитирует издание «74.RU» главного инженера АО «Маукский рудник» Максима Малова.

Как сообщает издание, один рабочий получил черепно-мозговую травму. У второго проходчика диагностированы переломы стоп.

URA.RU связалось с АО «Маукский рудник», там попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СУ СКР по региону на звонок не ответили.

Обновлено 20.06 в 12:23 по уральскому времени:

«По факту получения травм двумя организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Предварительно травмы получены 16 июня при обрушении породы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

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В поселке Вишневогорск Каслинского района Челябинской области в шахте АО «Маукский рудник» завалило рабочих. Происшествие случилось 16 июня, двое проходчиков доставлены в больницу. «При выполнении работ отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика. Они были доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Полученные травмы не представляют опасности для жизни», — цитирует издание «74.RU» главного инженера АО «Маукский рудник» Максима Малова. Как сообщает издание, один рабочий получил черепно-мозговую травму. У второго проходчика диагностированы переломы стоп. URA.RU связалось с АО «Маукский рудник», там попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СУ СКР по региону на звонок не ответили. Обновлено 20.06 в 12:23 по уральскому времени: «По факту получения травм двумя организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Предварительно травмы получены 16 июня при обрушении породы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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