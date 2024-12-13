Продукты питания национализированных в Челябинской области холдингов вошли в топ-100 по России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, в «золотую сотню» внесли изделия «Первого хлебокомбината» («Макфа»), лауреатами стали колбаса и холодец «Арианта».
«Среди победителей конкурса есть АО „Первый хлебокомбинат“ с пирожным „Лесной домик“, зерновым хлебом с кальцием и другой хлебобулочной продукцией. Лауреат конкурса „Агрофирма Ариант“ представил на конкурс мясной полуфабрикат, колбасу, сосиски и холодец», — заявили URA.RU в министерстве.
Дипломами конкурса «100 лучших товаров России» жюри отметило 30 видов пищевой продукции из региона. Об этом сообщила директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области Ольга Матанцева. Лауреатами стали 11 видов продукции от 10 пищевых предприятий региона, 19 стали дипломантами. Работников предприятий-победителей удостоили знаков «За достижения в области качества» и «Отличник качества».
Отдельно отмечены 12 видов продукции в номинации «Новинка», в числе которых — товары, разработанные за последние два года. Эти изделия отличаются новой рецептурой или оригинальными дизайнерскими решениями, подтвержденными документацией. Конкурс проводится уже 27 лет, демонстрируя высокий уровень производственных стандартов России.
Агрохолдинг «Ариант» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. «Первый хлебокомбинат» входит в холдинг «Макфа», который также передан государству в рамках национализации.
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